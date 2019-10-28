В Великобритании умер диссидент и писатель Владимир Буковский

В воскресенье, 27 октября, в Великобритании умер правозащитник, один из основателей диссидентского движения в Советском Союзе, писатель Владимир Буковский.

Сердце Буковского остановилось в Кембридже в больнице Адденбрукс в 21.30 по Гринвичу 27 октября 2019, в возрасте 76 лет. В последние годы у него было слабое здоровье, сообщили на официальном сайте писателя.

В 1960 году во время учебы в Московском госуниверситете он начал посещать свободомыслящие поэтические встречи у памятника Маяковскому в центре Москвы. Несколько активистов "Маяковки" были арестованы, пишет "ВВС-Украина".

Самого Буковского впервые арестовали в 1963 году - за изготовление фотокопий запрещенной в СССР книги.

После выхода на свободу в 1965 году он принимал активное участие в подготовке митинга в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, за что опять был задержан и отправлен в психиатрическую клинику.

Его освободили в августе 1966 года в результате активной кампании в его защиту, которую развернули на Западе.

После этого его неоднократно арестовывали за организацию акций протеста и "антисоветскую деятельность". 12 лет Буковский находился в заключении и на принудительном лечении.

"Мы все, все диссиденты, говорили, что политика должна быть моральной. И мы возникли не как политическое движение. Мы были движением моральным. Наш основной импульс был не переделать Россию, а просто не быть участниками преступления. Не стать частью режима. Это был мощный мотив"- Владимир Буковский, 2014

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В 1971 году Буковский переправил на Запад 150 страниц документов, в которых говорилось о репрессивных методах советской психиатрии в политических целях.

В 1972 году его осудили за "антисоветскую агитацию" до двух лет тюрьмы и пяти - ссылки.

В 1978 году Буковского, который на тот момент находился в колонии, обменяли на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

Буковский поселился в Великобритании, закончил Кембриджский университет, писал книги и продолжал заниматься политической деятельностью.

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Он является автором нескольких книг (в частности "И возвращается ветер", "Письма русского путешественника" и "Построить замок"), а также многочисленных статей.

В 1991 году по приглашению Бориса Ельцина Буковский впервые за много лет посетил Москву.

В 2015 году Королевская прокурорская служба Великобритании выдвинула Буковскому обвинения в производстве и хранении детской порнографии.

Сам он все обвинения отвергал и подал встречный иск, обвинив прокуроров в нанесении ущерба его репутации.

В 2015 году он перенес тяжелую операцию на сердце.

Суд над Буковским несколько раз откладывался и в 2018 году был приостановлен из-за его состояния здоровья.