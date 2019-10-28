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  • Снять вопрос физлиц-предпринимателей: Милованов предложил отменить ЕСВ и снизить налог на доходы
28 октября 2019, понедельник, 09:36 33
Экономика 2019-10-28T09:49:12+02:00
Українські Новини
Снять вопрос физлиц-предпринимателей: Милованов предложил отменить ЕСВ и снизить налог на доходы

Снять вопрос физлиц-предпринимателей: Милованов предложил отменить ЕСВ и снизить налог на доходы

Налоговая реформа, Налог на недвижимость, Тимофей Милованов, ФЛП, есв
Тимофей Милованов. Фото: TEDxKyiv
Тимофей Милованов. Фото: TEDxKyiv

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагает обсудить изменения в налоговую систему, чтобы снять вопрос физических лиц-предпринимателей (ФЛП), стимулировать создание рабочих мест, а также добиться увеличения зарплаты и уменьшить безработицу.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"По моему мнению, важнейший экономический актив Украины - это люди. Поэтому желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии? Я бы предлагал увеличить налоги на активы - недвижимость и т.д., и оставить НДС. я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую ​​налоговую реформу", - написал он.

Изменения, которые предлагает к обсуждению министр:

  1. Отменить ЕСВ.
  2. Максимально снизить налог на доход физического лица.
  3. Для компенсации, поднять налог на недвижимость.
  4. Также для компенсации, поднять налог на землю и другие активы.
  5. Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.
  6. Не трогать НДС. Улучшить сбор.
  7. Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.
  8. Оказывать государственную поддержку бизнеса только при условии работы в белую и создания достаточного количества рабочих мест.

"К сожалению, на практике менять систему налогов очень сложно. Потому что есть большие расходы - на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования. Но обсуждать потенциальные изменения - важно и полезно", - отметил министр.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада ввела единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ).

Также Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о моратории на проверку ФЛП.

Тем временем партия "Слуга народа" намерена инициировать изменения в налоговой системе, в частности изменения коснуться физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге, которым могут запретить предоставлять услуги.

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