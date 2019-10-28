Снять вопрос физлиц-предпринимателей: Милованов предложил отменить ЕСВ и снизить налог на доходы

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предлагает обсудить изменения в налоговую систему, чтобы снять вопрос физических лиц-предпринимателей (ФЛП), стимулировать создание рабочих мест, а также добиться увеличения зарплаты и уменьшить безработицу.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"По моему мнению, важнейший экономический актив Украины - это люди. Поэтому желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии? Я бы предлагал увеличить налоги на активы - недвижимость и т.д., и оставить НДС. я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую ​​налоговую реформу", - написал он.

Изменения, которые предлагает к обсуждению министр:

Отменить ЕСВ. Максимально снизить налог на доход физического лица. Для компенсации, поднять налог на недвижимость. Также для компенсации, поднять налог на землю и другие активы. Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы. Не трогать НДС. Улучшить сбор. Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами. Оказывать государственную поддержку бизнеса только при условии работы в белую и создания достаточного количества рабочих мест.

"К сожалению, на практике менять систему налогов очень сложно. Потому что есть большие расходы - на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования. Но обсуждать потенциальные изменения - важно и полезно", - отметил министр.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада ввела единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ).

Также Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о моратории на проверку ФЛП.

Тем временем партия "Слуга народа" намерена инициировать изменения в налоговой системе, в частности изменения коснуться физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге, которым могут запретить предоставлять услуги.