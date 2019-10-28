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  • Научилась у более опытных: "Евросолидарность" заступилась за Федину
28 октября 2019, понедельник, 13:59 253
Политика 2019-10-28T16:06:27+02:00
Українські Новини
Научилась у более опытных: "Евросолидарность" заступилась за Федину

Научилась у более опытных: "Евросолидарность" заступилась за Федину

Ирина Геращенко, Александр Корниенко, София Федина, Маруся Зверобой, Дубинский
Верховная Рада
Верховная Рада

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко после ситуации с Софией Фединой, которая в прямом эфире обсуждала варианты гибели Зеленского, считает, что их "молодая коллега училась у более опытных", намекая на Александра Дубинского от "Слуги народа". Об этом она заявила на согласительном совете, передает "УП".

На согласительном совете первый зампредседателя фракции Александр Корниенко выразил возмущение по поводу того, как Федина и волонтер Маруся Зверобой во время стрима в сети Facebook обсуждали варианты гибели Зеленского.

Корниенко пожелал также услышать позицию фракции "Европейская солидарность" относительно высказываний их коллеги. На это Ирина Геращенко вспомнила Корниенко высказывания "слуги народа" Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко.



"Полностью поддерживаю необходимость толерантного отношения друг к другу, корректной критики. Но возможно, наша молодая коллега научилась в более опытных. Какие предлагали газом отравить весь съезд" Европейской солидарности", - сказала Геращенко.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" обратится к правоохранителям по поводу высказываний Федины в адрес Зеленского. 

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