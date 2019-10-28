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28 октября 2019, понедельник, 12:00 1839
Политика 2019-10-28T12:00:58+02:00
Українські Новини
Зеленский решил передать на приватизацию "Пущу-Водицу" и "Конча-Заспу"

Зеленский решил передать на приватизацию "Пущу-Водицу" и "Конча-Заспу"

Конча-заспа, Пуща-Водица, Приватизация, Фонд государственного имущества, Владимир Зеленский, Отель Днипро
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский решил передать Фонду государственного имущества 5 объектов Государственного управления делами на приватизацию, среди которых отель "Днипро", а также планирует в будущем передать еще 9, включая комплекс отдыха "Пуща-Водица" и санаторий "Конча-Заспа".

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив на брифинге, передают Українські Новини.

"Сегодня подписан указ Президента, который передает первые коммерческие предприятия, которые находились под управлением Государственного управления делами, Фонду государственного имущества на приватизацию. Провели полную инвентаризацию всех предприятий ГУД, выбрали первые 5, которые полностью готовы, по которым нет запретов судов и юридических ограничений на приватизацию", - сказала она.

Будут переданы отель "Днипро" на Европейской площади в Киеве, аграрное предприятие "Чайка", "Технобуд", "Центр сервис" и "Украинские информационные и телекоммуникационные сети".

По словам Ковалив, планируется также передать еще 9 объектов.

"Сейчас по ним продолжается инвентаризация, подготовительные работы, а по некоторым из них мы в судах отстаиваем интересы государства", - пояснила она.

Вторая очередь, кроме "Пущи-Водицы" и "Конча-Заспы" коснется также отеля "Украина".

Как сообщали Українські Новини, Премьер Гончарук назвал приоритеты Кабмина, среди которых была приватизация.


Ранее сообщалось, что "Криворожсталь" и "Укртелеком" - лишь два примера успешной приватизации в истории Украины. 

Больше новостей о: Конча-заспа Пуща-Водица Приватизация Фонд государственного имущества Владимир Зеленский Отель Днипро

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