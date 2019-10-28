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28 октября 2019, понедельник, 10:04 1596
Медицина 2019-10-28T11:59:52+02:00
Українські Новини
Дубилет за отмену медицинских справок

Дубилет за отмену медицинских справок

Дмитрий Дубилет, медсправки, Медицинские справки, отмена справок
Медицина. Фото: pixabay.com
Медицина. Фото: pixabay.com

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет выступает за отмену медицинских справок.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах… В Западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований. Хочу исследовать этот вопрос более подробно", - написал он.

Министр отметил, что требования к предоставлению медицинских справок, в частности, у государственных служащих при приеме на работу и справка в бассейн, приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки при этом можно просто купить.

"Насколько эти требования оправданы? С другой стороны, может, это оказывает положительное влияние на здоровье украинцев?", - написал Дубилет.

Как сообщали Українські Новини, Дубилет надеется на переход на электронный документооборот и отмену трудовых книжек до 2020 года. Также Дубилет сообщил о начале работы по отмене обязательных трудовых книжек.

 

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