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28 октября 2019, понедельник, 11:40 1672
Жизнь 2019-10-28T11:41:37+02:00
Українські Новини
"Квартал 95" спародировал Зеленского в Раде, а также Мендель и Баканова

"Квартал 95" спародировал Зеленского в Раде, а также Мендель и Баканова

95 квартал, Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, Владимир Зеленский, Иван Баканов, Юлия Мендель

Студия "Квартал 95" в новом выпуске высмеяли Президента Владимира Зеленского, его пресс-секретаря Юлию Мендель, главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, а также депутатов Верховной Рады.

Видеоролик под названием "Зеленский проводит перекличку в Верховной Раде" опубликован на официальном Youtube-канале студии.

Ролик начинается с того, что Евгений Кошевой начинает готовить зал к прибытию Владимира Зеленского.

"По залу пройдется собака и понюхает каждого из вас, затем по залу пройдется Баканов и понюхает каждого из вас. затем Баканов понюхает собаку, потому что он не доверяет каждому из вас. Главное, чтобы в этот момент не зашел Президент, потому что все и так считают это назначение странным", - пошутил он.

Также Кошевой вспомнил о скандальных инцидентах с Мендель и журналистами, которых она не раз отталкивала от Зеленского.

"Открывается центральная дверь пресс-секретарь Президента Юлия Мендель торжественно отталкивает журналиста "Радио Свобода", дальше заходит охрана и собственно сам Президент", - продолжает актер.

Дальше на сцене появляется актер Юрий Великий, играющий Зеленского.

"Из-за того, что двое депутатов от "Слуги народа" пропустили заседание Верховной Рады, с этих пор заседание в Верховной Раде будут начинаться не только с гимна, но и с переклички", - говорит он.

Кроме депутатов от "Слуг народа" в пародии вспоминаются и Святослав Вакарчук, Петр Порошенко, Ирина Луценко, Ирина Геращенко и другие.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе.

Ранее хор имени Веревки в "Вечернем квартале" спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро. В сети люди разделились во мнениях по поводу выступления "Квартала 95" и хора имени Веревки.

Больше новостей о: 95 квартал Ирина Геращенко Ирина Луценко Петр Порошенко Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Иван Баканов Юлия Мендель

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