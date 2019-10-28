"Квартал 95" спародировал Зеленского в Раде, а также Мендель и Баканова

Студия "Квартал 95" в новом выпуске высмеяли Президента Владимира Зеленского, его пресс-секретаря Юлию Мендель, главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, а также депутатов Верховной Рады.

Видеоролик под названием "Зеленский проводит перекличку в Верховной Раде" опубликован на официальном Youtube-канале студии.

Ролик начинается с того, что Евгений Кошевой начинает готовить зал к прибытию Владимира Зеленского.

"По залу пройдется собака и понюхает каждого из вас, затем по залу пройдется Баканов и понюхает каждого из вас. затем Баканов понюхает собаку, потому что он не доверяет каждому из вас. Главное, чтобы в этот момент не зашел Президент, потому что все и так считают это назначение странным", - пошутил он.

Также Кошевой вспомнил о скандальных инцидентах с Мендель и журналистами, которых она не раз отталкивала от Зеленского.

"Открывается центральная дверь пресс-секретарь Президента Юлия Мендель торжественно отталкивает журналиста "Радио Свобода", дальше заходит охрана и собственно сам Президент", - продолжает актер.

Дальше на сцене появляется актер Юрий Великий, играющий Зеленского.

"Из-за того, что двое депутатов от "Слуги народа" пропустили заседание Верховной Рады, с этих пор заседание в Верховной Раде будут начинаться не только с гимна, но и с переклички", - говорит он.

Кроме депутатов от "Слуг народа" в пародии вспоминаются и Святослав Вакарчук, Петр Порошенко, Ирина Луценко, Ирина Геращенко и другие.

https://www.youtube.com/watch?v=h1Cg4gcpi7c" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе.

Ранее хор имени Веревки в "Вечернем квартале" спел песню про горящий дом Гонтаревой за тысячу евро. В сети люди разделились во мнениях по поводу выступления "Квартала 95" и хора имени Веревки.