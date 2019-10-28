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  • Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил все прилеты, - Федина прокомментировала свои высказывания о Зеленском
28 октября 2019, понедельник, 15:09 362
Политика 2019-10-28T15:25:25+02:00
Українські Новини
Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил все прилеты, - Федина прокомментировала свои высказывания о Зеленском

Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил все прилеты, - Федина прокомментировала свои высказывания о Зеленском

Зеленский Владимир, Евросолидарность, София Федина, Маруся Зверобой
София Федина. Фото: Facebook/Sofiya Fedyna
София Федина. Фото: Facebook/Sofiya Fedyna

Депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина прокомментировала свои высказывания о вариантах гибели Президента Зеленского.

Об этом она заявила в видеообращении на своей странице в Facebook.

Федина говорит, что ее слова были эмоциональными, однако главная цель была достигнута.

"Нас все таки услышали. Услышали и начали реагировать. ... Обидно, что услышали только форму, но не содержание. ... А содержание в том, что никто, ни в этой стране, ни в другой не имеет права хамить и оскорблять воинов-защитников Украины. Тем болеее человек, который не служил, не воевал и четыре раза уклонился от повестки. Никто не имеет права сдавать нашу страну. И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты. Я хочу, чтобы он понял, как это "тишина", когда стреляют 82-ми и 120-ми. ... Хочу, чтобы он на своей шкуре ощутил, что "серая зона" и отступ это не безопасность, а сдача украинских интересов", - заявила она.

Депутат также подчеркнула, что главным посылом стрима было то, что она не хочет, чтобы Президент и его команда "руководствовались московским интересом".

"Я это все говорю не для того, чтобы оправдаться. Я это говорю, потому что мне это дико болит, что сегодня я, оказывается, основной враг в то время, когда Московия готовится к полномасштабному вторжению", - отметила Федина.




Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" обратится к правоохранителям за высказывания Федины в адрес Зеленского. 

Также в "Евросолидарности" прокомментировали высказывания Федины.

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