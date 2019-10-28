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28 октября 2019, понедельник, 13:29 33
Экономика 2019-10-28T13:30:01+02:00
Українські Новини
Трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму

Трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму

денежные переводы, трудовые мигранты, Заробитчане

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства ожидает в этом году 12 миллиардов долларов поступлений в Украину от трудовых мигрантов. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Николайчук, передает РБК-Украина.

Он отметил, что в прошлом году это было около 11 млрд долларов.

"Конечно, это важная часть нашего платежного баланса. Речь идет о потоке валюты, которая приходит в страну. Это более 11 миллиардов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть порядка 12 миллиардов", - сказал чиновник.

По его словам, переводы от мигрантов существенно влияют на обменный курс.

"Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступления в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Данные потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов", - сообщил он.

Отметим, объемы переводов физических лиц в иностранной валюте из-за пределов Украины за январь-август 2019 года выросли на 11,7% до 120,9 млрд грн.

По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы во втором квартале 2019 года составил 2846 млн долларов, что на 5,7% больше, чем за первый квартал год (2693 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, за первые шесть месяцев 2019 года объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину составил 5,54 млрд долларов США.

Министерство экономического развития и торговли отмечает, что в январе-июле текущего года переводы физических лиц в Украину выросли на 13,2% до 106,3 млрд гривен в эквиваленте. 

Также с 2018 года заробитчане могут получить польскую пенсию.

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