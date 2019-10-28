"Минуса" подточат остатки листьев на деревьях: синоптик предупредила о заморозках

В то время, как прогноз погоды на неделю обещает снегопады и резкое похолодание, которое начнется с запада, в понедельник, 28 октября, часть Украины накроют дожди, туманы и первые заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"28 октября в Украину начнет заходить похолодание с северо-запада. В Ровенской области, на Волыни и во Львовской области температура воздуха снизится до +10...+12 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается +13...+18 градусов, на юге и в центре местами до 20 градусов", - рассказала Диденко.

По ее словам, сильные туманы пока не отойдут и особенно заметны будут по утрам и ночам. Кроме того, спустя долго периода без осадков в части Украины пройдут дожди, преимущественно на западе и вечером - на севере. Остальная часть страны пока будет без осадков.

В Киеве же понедельник предполагается влажным, с туманом, а вечером и с небольшим дождем. Температура воздуха в столице днем в понедельник ​​еще будет комфортной, до +13...+14 градусов. Во вторник - +8...+10 градусов, а со среды похолодание усилится до ночных морозов и дневных +4...+6 градусов.

"Воздух - уже свежее и острее, туманы дождем садятся на волосы, "минусы" готовятся подточить остатки листьев на деревьях и смелые осенние цветы, дело идет к пессимисту-ноябрю", - написала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в центре Украины в понедельник температура поднимется до +18. Тем временем синоптики рассказали о погоде зимой. Также синоптики дали прогноз на конец октября и ноябрь с зимними морозами и снегопадами.