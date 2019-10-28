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  • Депутату "Слуги народа" не понравилось, как Зеленский поздравил Украину с 75-летием освобождения от нацистов
28 октября 2019, понедельник, 15:51 94
Политика 2019-10-28T16:28:18+02:00
Українські Новини
Депутату "Слуги народа" не понравилось, как Зеленский поздравил Украину с 75-летием освобождения от нацистов

Депутату "Слуги народа" не понравилось, как Зеленский поздравил Украину с 75-летием освобождения от нацистов

Владимир Зеленский, Максим Бужанский, изгнание нацистов из Украины
Максим Бужанский. Фото: Facebook/Макс Бужанский
Максим Бужанский. Фото: Facebook/Макс Бужанский

Народному депутату от партии "Слуга народа" Максиму Бужанскому не понравилось, как Президент Владимир Зеленский поздравил Украину с 75-летием освобождения от нацистов. Об этом он написал в своем Telegram. 

"Не знаю, кто тот специалист, который написал Президенту текст поздравления к 75й годовщине Освобождения Украины, но он явно забыл упомянуть несколько важных нюансов. В 44м году, осенью, УПА получала от немцев оружие. Той же осенью, немцы выпустили Бандеру из лагеря. По этим двум моментам можно сделать очевидный вывод о роли, сыгранной в освобождении Украины. Не смогли помешать, я бы сказал", - написал Бужанский

Скриншот: Telegram/Макс БужанскийСкриншот: Telegram/Макс Бужанский


Как сообщали Українські Новини, Зеленский с Разумковым, но без Гончарука, возложили цветы в честь освобождения Украины от нацистов.

Ранее главный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх сообщил, что Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра. В тот же день СМИ сообщили, что Зеленский 29 сентября посетил траурный марш, однако не афишировал свое присутствие.


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