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  • Обвинявшая Зеленского в "совке" волонтер Маруся Зверобой фотографировалась в советской военной форме
28 октября 2019, понедельник, 10:38 120
Общество 2019-10-28T10:38:23+02:00
Українські Новини
Обвинявшая Зеленского в "совке" волонтер Маруся Зверобой фотографировалась в советской военной форме

Обвинявшая Зеленского в "совке" волонтер Маруся Зверобой фотографировалась в советской военной форме

Советский Союз, Владимир Зеленский, Маруся Зверобой
Маруся Зверобой в советской форме. Фото: facebook.com/Kulenkampf
Маруся Зверобой в советской форме. Фото: facebook.com/Kulenkampf

Депутат от партии Порошенко "Солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой в прямом эфире обсуждали варианты гибели президента Зеленского. Соответствующее видео было опубликовано на странице Marusya Zvirobi в Facebook.

В видео волонтер Зверобой называет Зеленского временно поставленным "гопником", а потом в нецензурной форме оскорбляет действующего президента и желает ему смерти.

"Тебе желают, чтобы ты сдох. Ты приносишь такой вред этой стране, что все желают, чтобы ты сдох, и просто обговаривают, каким способом: или тебя повесить лучше, или застрелить. Граната взорвется где-то… Они тебя подорвут, я тебе обещаю, тебя кто-нибудь подорвет… Тебя надо мочить в сортире… Я с тобой еще поговорю лично", — сказала она.

Также "Маруся Зверобой", кроме оскорблений в адрес Зеленского, заявила, что он мол в "совке" вырос, "совком" и остался.

Однако пользователи соцсетей нашли фотографии, где волонтер Маруся Зверобой сфотографирована в советской военной форме и с символикой Красной армии. 

Напомним, ранее сообщалось, что депутат "Евросолидарности" угрожает Зеленскому: он думает, что бессмертный?

Все из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств, нахамил добровольцам и заявил, что "он не лох".

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