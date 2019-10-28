Певица Приходько получит компенсацию за незаконное использование ее образа в агитации Порошенко

Суд признал незаконным использования сценического образа певицы Анастасии Приходько в агитационном ролике бывшего Президента Петра Порошенко, который транслировался телеканалом "Украина", и присудил почти 270 тыс. гривен компенсации. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. Суд установил, что Приходько является автором персонажа, сценического образа с присущим ей внешним видом, характерной манерой говорить, петь, чертами характера и поведения. Кроме того, в ролике используется фраза: "Мы слушаем украинскую песню и развиваем свое культурное пространство. Украинский - это модно". Сообщается, что трансляция видео осуществлялась на основании обращения "Медиа про комьюникейшн". При этом Приходько не давала своего согласия на использование ее имени и изображения. Таким образом, ролик является нарушением авторских прав певицы. "Учитывая принципы справедливости, добросовестности и разумности, суд счел возможным взыскать с ответчика в пользу истица компенсацию за нарушение авторских прав в размере 268 940,00 грн", - сказано в материалах суда. Решение суда вступило в законную силу 8 октября. Как сообщали Українськi Новини, юрист Максим Пашковский, выдвинутый партией "Слуга народа", победил на выборах Верховной Рады по одномандатному избирательному округу №11 в Виннице, опередив депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Кудлаенко, вице-премьер-министра Владимира Кистиона и певицу Анастасию Приходько.Позже Приходько сообщила, что передумала работать депутатом и возвращается на сцену.