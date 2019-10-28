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28 октября 2019, понедельник, 11:31 1292
Судебная власть 2019-10-28T12:23:36+02:00
Українські Новини
Певица Приходько получит компенсацию за незаконное использование ее образа в агитации Порошенко

Певица Приходько получит компенсацию за незаконное использование ее образа в агитации Порошенко

Суд, Анастасия Приходько, Петр Порошенко, Агитационный ролик, Денежная компенсация
Приходько. Скриншот: 5 канал/Youtube
Приходько. Скриншот: 5 канал/Youtube

Суд признал незаконным использования сценического образа певицы Анастасии Приходько в агитационном ролике бывшего Президента Петра Порошенко, который транслировался телеканалом "Украина", и присудил почти 270 тыс. гривен компенсации.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд установил, что Приходько является автором персонажа, сценического образа с присущим ей внешним видом, характерной манерой говорить, петь, чертами характера и поведения.

Кроме того, в ролике используется фраза: "Мы слушаем украинскую песню и развиваем свое культурное пространство. Украинский - это модно".

Сообщается, что трансляция видео осуществлялась на основании обращения "Медиа про комьюникейшн".

При этом Приходько не давала своего согласия на использование ее имени и изображения.

Таким образом, ролик является нарушением авторских прав певицы.

"Учитывая принципы справедливости, добросовестности и разумности, суд счел возможным взыскать с ответчика в пользу истица компенсацию за нарушение авторских прав в размере 268 940,00 грн", - сказано в материалах суда.

Решение суда вступило в законную силу 8 октября.

Как сообщали Українськi Новини, юрист Максим Пашковский, выдвинутый партией "Слуга народа", победил на выборах Верховной Рады по одномандатному избирательному округу №11 в Виннице, опередив депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Кудлаенко, вице-премьер-министра Владимира Кистиона и певицу Анастасию Приходько.


Позже Приходько сообщила, что передумала работать депутатом и возвращается на сцену. 


Больше новостей о: Суд Анастасия Приходько Петр Порошенко Агитационный ролик Денежная компенсация

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