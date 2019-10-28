Вице-премьер Федоров хочет, чтобы госслужбы вели трансляции и влоги вместо пресс-релизов

Вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров выступает за трансформацию работы пресс-служб государственных структур и коммуникацию их с гражданами через трансляции и влоги вместо пресс-релизов.

Об этом Федоров написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Хочу кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов. Традиционное понятие "пресс-службы" должно прекратить свое существование", - написал он.

По его мнению, формирование "положительного образа политика/органа" должно перестать быть целью коммуникации, ее основной задачей должно быть донесение максимальному количеству людей, куда движется правительство и на что направлены реформы.

"Быть быстрее. Больше лайва. Трансляции и влоги, смонтированные за 4 часа, лучше вычитанного текста", - написал Федоров о своем видение трансформации пресс-служб.

Кроме этого, он предлагает брать в команду коммуникации людей с отсутствием опыта в политической или государственной сферах и думать о пользе для читателей каждого поста, видео и выхода в СМИ.

Федоров отметил, что сейчас правительство находится в процессе формирования команды коммуникации.

Как сообщали Украiнськi Новини, Федоров презентовал бренд цифрового государства и Министерства цифровой трансформации. После чего Федоров заявил, что это его последнее выступление на русском языке, передают Українські Новини.