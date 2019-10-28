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28 октября 2019, понедельник, 12:19 509
Политика 2019-10-28T12:21:47+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" обратится к правоохранителям за "недопустимые" высказывания Федины в адрес Зеленского

"Слуга народа" обратится к правоохранителям за "недопустимые" высказывания Федины в адрес Зеленского

правоохранители, Слуга народа, Владимир Зеленский, Евросолидарность, Рада 9 созыва, София Федина
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Партия "Слуга народа" намерена просить правоохранителей расследовать высказывания депутата Верховной Рады Софии Федины (фракция "Европейская солидарность") в адрес Президента Владимира Зеленского.

Об этом на согласительном совете сообщил первый зампредседателя фракции Александр Корниенко, передают Українські Новини.

"Мы считаем, что недопустима со стороны депутата такая деятельность, потому что есть институции, заповеди Божие, нельзя делать привселюдно таких вещей. Наша фракция будет обращаться к правоохранительным органам с мотивацией, есть ли там перспективы", - сказал он.

Корниенко упомянул высказывания Федины на ее YouTube-канале, где она говорит, что Зеленский своей деятельностью возвращает в страну оккупанта и называет возможные опасности на фронте.

"Там ненароком может взорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают абсолютно случайно. А честно говоря, было бы красивее всего, если бы это все случилось во время московских обстрелов", - обращалась депутат к Зеленскому.

Корниенко отметил, что у "Слуги народа" нет претензий к собеседнице депутата на видео.

Недопустимость таких высказываний отметил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук, а сам спикер Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рассмотреть этот случай.

Как сообщали Українські Новини, София Федина и волонтер Маруся Зверобой в прямом эфире обсуждали варианты гибели президента Зеленского.

12 сентября регламентный комитет Рады рекомендовал парламенту запретить сопредседателю "Евросолидарности" Ирине Геращенко участвовать в 5 пленарных заседаниях за неэтичное высказывание.

Больше новостей о: правоохранители Слуга народа Владимир Зеленский Евросолидарность Рада 9 созыва София Федина

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