Суд арестовал Пашинского. Таксист посрамил Порошенко

Сегодня не началось анонсированное ранее разведение войск в Петровском и Золотом. В украинском МИДе сказали, что из-за обстрелов. Хотя на самом деле – из-за троллинга националистов Билецкого. Который пообещал занять со своими проаваковскими "повстанцами" эти два прифронтовых села, как только оттуда уйдет украинская армия.\r\nГлавная новость дня – ГБР попросила взять под стражу бывшего депутата Пашинского и суд рассмотрел скандального политика, избрав ему меру пресечения в виде ареста. Пашинский в последний день 2017 года "подстрелил" из наградного пистолета прохожего, когда ехал домой в элитное село под Киевом. Прошлая власть расследование "замяла". Но, благодаря усилиям Портнова, следствие возобновлено.Дело Бурисмы, которая попала в скандал между Трампом, Байденом и Зеленским, было закрыто в Украине в 2017 году. Следователи "перехваленного" НАБУ отказались его расследовать. Вот копия постановления. Это подтверждает версию Трампа, что Байден давил на Порошенко и Генпрокуратуру, чтобы дело Бурисмы было закрыто, а Шокин – выгнан с должности.У бывшего президента Порошенко новая беда. Военная прокуратура начала расследовать, как тот давал указание незаконно выдворить из Украины Михеила Саакашвили. Саакашвили считает, что его выдворили не пограничники, а переодетая охрана Порошенко.Как оказалось, СНБОУ само просило Минфин при составлении Госбюджета на 2020 год увеличить свою бюджетную статью в 157 (1) раз до 28,2 млрд грн. При этом, в самом СНБО не могут пояснить, на что собираются тратить эти деньги. "В целом на оборону и безопасность".Новый глава Нацполиции радует инновациями. Хочет легализировать проституцию. Давно пора! Ведь с "крышевания" этого бизнеса живут целые отделы полиции. Легализировать легкие наркотики Игорь Клименко пока не готов.В Украине начали массово проверять получателей пенсий. Прокуратура говорит, что обнаружила "тысячи нарушений". Виновных заставят вернуть уже полученные деньги в Пенсионный фонд.А вот Офис президента нашел оригинальный выход, как погасить скандал с "засветившимся" лжесотрудником ОПУ Кречетовым, которому уже рапортовали о доставке людей на парад обладминистрации и который рулит от имени ОПУ Советом по свободе слова при президенте. Задним числом, после запросов СМИ Кречетов был "полутрудоустроен" в президентском офисе. Внештатным советником одного из заместителей главы Офиса. Как оказалось впоследствии, таких не предусмотренных ни одним нормативным документом "полусотрудников" в президентской канцелярии уже – пруд пруди.Посмотрите два прекрасных видео, как Министр экономики Милованов рассказывает, что его не интересует Украина, а интересует лишь парусный спорт. Второе видео – как Порошенко нарвался на смелого таксиста, возвращаясь со "ШтайнмайерМайдана". Тот отказался везти бывшего президента. Как скоро ему начнут отказывать в магазинах?Брата бывшего президента Ющенко обвинили в плагиате. Недавно тот защитил диссертацию об историческом наследии Киевской Руси. Однако, в его авторском тексте нашли множество отрывков других исследователей, взятых без кавычек.Доллар "по чуть-чуть" отвоевывает свое у гривны. Сегодня НБУ пришлось продавать валюту из запасов, чтобы удержать гривну от падения.Почитайте милую историю, как в Китае кот "занемог" после проведенной в гостинице ночи с пятью кошками.Синоптики прогнозируют заморозки, дождь и даже снег. Хотя в Киеве – без осадков.\r\nKiss peace loveДенис Иванеско