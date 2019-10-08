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08 октября 2019, вторник, 07:00 65 Мнение
Общество 2019-10-08T07:00:02+03:00
Українські Новини
Суд арестовал Пашинского. Таксист посрамил Порошенко

Суд арестовал Пашинского. Таксист посрамил Порошенко

Сегодня не началось анонсированное ранее разведение войск в Петровском и Золотом. В украинском МИДе сказали, что из-за обстрелов. Хотя на самом деле – из-за троллинга националистов Билецкого. Который пообещал занять со своими проаваковскими "повстанцами" эти два прифронтовых села, как только оттуда уйдет украинская армия.

Главная новость дня – ГБР попросила взять под стражу бывшего депутата Пашинского и суд рассмотрел скандального политика, избрав ему меру пресечения в виде ареста. Пашинский в последний день 2017 года "подстрелил" из наградного пистолета прохожего, когда ехал домой в элитное село под Киевом. Прошлая власть расследование "замяла". Но, благодаря усилиям Портнова, следствие возобновлено.


Дело Бурисмы, которая попала в скандал между Трампом, Байденом и Зеленским, было закрыто в Украине в 2017 году. Следователи "перехваленного" НАБУ отказались его расследовать. Вот копия постановления. Это подтверждает версию Трампа, что Байден давил на Порошенко и Генпрокуратуру, чтобы дело Бурисмы было закрыто, а Шокин – выгнан с должности.

У бывшего президента Порошенко новая беда. Военная прокуратура начала расследовать, как тот давал указание незаконно выдворить из Украины Михеила Саакашвили. Саакашвили считает, что его выдворили не пограничники, а переодетая охрана Порошенко.

Как оказалось, СНБОУ само просило Минфин при составлении Госбюджета на 2020 год увеличить свою бюджетную статью в 157 (1) раз до 28,2 млрд грн. При этом, в самом СНБО не могут пояснить, на что собираются тратить эти деньги. "В целом на оборону и безопасность".

Новый глава Нацполиции радует инновациями. Хочет легализировать проституцию. Давно пора! Ведь с "крышевания" этого бизнеса живут целые отделы полиции. Легализировать легкие наркотики Игорь Клименко пока не готов.

В Украине начали массово проверять получателей пенсий. Прокуратура говорит, что обнаружила "тысячи нарушений". Виновных заставят вернуть уже полученные деньги в Пенсионный фонд.

А вот Офис президента нашел оригинальный выход, как погасить скандал с "засветившимся" лжесотрудником ОПУ Кречетовым, которому уже рапортовали о доставке людей на парад обладминистрации и который рулит от имени ОПУ Советом по свободе слова при президенте. Задним числом, после запросов СМИ Кречетов был "полутрудоустроен" в президентском офисе. Внештатным советником одного из заместителей главы Офиса. Как оказалось впоследствии, таких не предусмотренных ни одним нормативным документом "полусотрудников" в президентской канцелярии уже – пруд пруди.

Посмотрите два прекрасных видео, как Министр экономики Милованов рассказывает, что его не интересует Украина, а интересует лишь парусный спорт. Второе видео – как Порошенко нарвался на смелого таксиста, возвращаясь со "ШтайнмайерМайдана". Тот отказался везти бывшего президента. Как скоро ему начнут отказывать в магазинах?

Брата бывшего президента Ющенко обвинили в плагиате. Недавно тот защитил диссертацию об историческом наследии Киевской Руси. Однако, в его авторском тексте нашли множество отрывков других исследователей, взятых без кавычек.

Доллар "по чуть-чуть" отвоевывает свое у гривны. Сегодня НБУ пришлось продавать валюту из запасов, чтобы удержать гривну от падения.

Почитайте милую историю, как в Китае кот "занемог" после проведенной в гостинице ночи с пятью кошками.

Синоптики прогнозируют заморозки, дождь и даже снег. Хотя в Киеве – без осадков.

Kiss peace love
Денис Иванеско

Больше новостей о: Михаил Саакашвили Пенсионный фонд НАБУ Сергей Пашинский Прогноз погоды Тимофей Милованов ГБР погода в Киеве Офис президента Игорь Клименко Петр Ющенко

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