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07 октября 2019, понедельник, 13:28 787
Силовые структуры 2019-10-07T13:42:59+03:00
Українські Новини
Разведение войск в Петровском и Золотом не начнется в понедельник, - Пристайко

Разведение войск в Петровском и Золотом не начнется в понедельник, - Пристайко

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что договоренность о начале разведения сил и средств в Петровском и Золотом с понедельника не может быть выполнена, поскольку на днях эти населенные пункты были обстреляны и теперь необходимо выждать 7-дневный период без обстрелов.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передают Українськi Новини.

"Сегодня должно было бы начаться разведение. Об этом договорились в Минске. К сожалению, вы знаете, что были обстреляны несколько дней назад и Петровское и Золотое. Как вы помните, решение состояло в том, что разведение начинается на 7-й день после сохранения мира и отсутствия обстрелов на конкретном участке. Именно поэтому нам теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения", - сказал он.

Министр добавил, что если разведение начнется, но не будет выполняться, то Вооруженные силы займут свои позиции вновь.

"Мы не рекомендуем играть и пытаться прикрыться отводом для занятия позиций или захвата какого-то города", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, Россия, ОБСЕ) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).

Тем временем у Зеленского собрались в зону разведения войск, чтобы убедиться в безопасности местных жителей, а жители Донасса провели акцию протеста против отвода войск ВСУ.

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