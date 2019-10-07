Разведение войск в Петровском и Золотом не начнется в понедельник, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что договоренность о начале разведения сил и средств в Петровском и Золотом с понедельника не может быть выполнена, поскольку на днях эти населенные пункты были обстреляны и теперь необходимо выждать 7-дневный период без обстрелов.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передают Українськi Новини.

"Сегодня должно было бы начаться разведение. Об этом договорились в Минске. К сожалению, вы знаете, что были обстреляны несколько дней назад и Петровское и Золотое. Как вы помните, решение состояло в том, что разведение начинается на 7-й день после сохранения мира и отсутствия обстрелов на конкретном участке. Именно поэтому нам теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения", - сказал он.

Министр добавил, что если разведение начнется, но не будет выполняться, то Вооруженные силы займут свои позиции вновь.

"Мы не рекомендуем играть и пытаться прикрыться отводом для занятия позиций или захвата какого-то города", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, Россия, ОБСЕ) договорилась о начале разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское (оба - Луганская область).

Тем временем у Зеленского собрались в зону разведения войск, чтобы убедиться в безопасности местных жителей, а жители Донасса провели акцию протеста против отвода войск ВСУ.