Мороз, дождь и даже местами снег: синоптик рассказала о погоде в начале недели

Завтра, 7 октября, почти по всей Украине ожидаются заморозки и дожди, а местами даже снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.\r\nТак, Диденко сообщила, что мороз ожидается ближайшей ночью почти по всей Украине, кроме Юга.\r\nТакже днем в большинстве областей от +4 градусов тепла до +9, в южной части и на юго-востоке от +10 +14 градусов.\r\nСиноптик отметила, что ожидается дождь и небольшой мокрый снег - местами на Западе и Севере, на Юге - периодически дождь.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо данным Диденко, в Киеве ночью 0-2 градуса мороза, днем около +7 градусов. \r\n“Есть вероятность небольших осадков, местами капли, но и могут полетать снежинки”, - добавила синоптик.\r\nКак сообщали Українські Новини, на выходных в Украину пришел мощный атмосферный фронт, который принес резкое снижение температуры, заморозки ночью, ливни с грозами, а местами даже снегопады.\r\nТем временем синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь. Начиная с выходных, 5 и 6 октября, в Украине значительно похолодает и в большей части страны прольются дожди и даже ливни.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n