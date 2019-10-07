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07 октября 2019, понедельник, 06:00 85 Карта
Жизнь 2019-10-07T06:00:02+03:00
Українські Новини
Мороз, дождь и даже местами снег: синоптик рассказала о погоде в начале недели

Мороз, дождь и даже местами снег: синоптик рассказала о погоде в начале недели

Карпаты осенью
Карпаты осенью

Завтра, 7 октября, почти по всей Украине ожидаются заморозки и дожди, а местами даже снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Так, Диденко сообщила, что мороз ожидается ближайшей ночью почти по всей Украине, кроме Юга.

Также днем в большинстве областей от +4 градусов тепла до +9, в южной части и на юго-востоке от +10 +14 градусов.

Синоптик отметила, что ожидается дождь и небольшой мокрый снег - местами на Западе и Севере, на Юге - периодически дождь.

По данным Диденко, в Киеве ночью 0-2 градуса мороза, днем около +7 градусов. 

Есть вероятность небольших осадков, местами капли, но и могут полетать снежинки”, - добавила синоптик.

Как сообщали Українські Новини, на выходных в Украину пришел мощный атмосферный фронт, который принес резкое снижение температуры, заморозки ночью, ливни с грозами, а местами даже снегопады.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь. Начиная с выходных, 5 и 6 октября, в Украине значительно похолодает и в большей части страны прольются дожди и даже ливни.

Больше новостей о: Заморозки Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах Наталка Диденко

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