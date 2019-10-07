После месячного снижения курс продажи доллара за неделю взлетел на 74 копейки

С 27 сентября по 4 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после месячного снижения, повысился на 74,26 коп. до 25,0159 UAH\/USD, курс покупки повысился на 55,04 коп. до 24,5124 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 68,59 коп. до 26,7761 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 90,99 коп. до 27,4945 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 4 октября\r\n24,5124\r\n25,0159\r\n26,7761\r\n27,4945\r\n3,4200\r\n3,8900\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 27 сентября\r\n0,5504\r\n0,7426\r\n0,6859\r\n0,9099\r\n0,0400\r\n0,0200\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 октября на 54,87 коп. до 25,0567 UAH\/USD, курс покупки понизился на 36,65 коп. до 24,5373 UAH\/USD.\r\nТакже в сентябре население от покупки перешло к продаже и сдало валюты на $88,8 млн больше, чем купило.