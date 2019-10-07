После месячного снижения курс продажи доллара за неделю взлетел на 74 копейки

С 27 сентября по 4 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после месячного снижения, повысился на 74,26 коп. до 25,0159 UAH/USD, курс покупки повысился на 55,04 коп. до 24,5124 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 68,59 коп. до 26,7761 UAH/EUR, курс продажи повысился на 90,99 коп. до 27,4945 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 4 октября 24,5124 25,0159 26,7761 27,4945 3,4200 3,8900 По сравнению с 27 сентября 0,5504 0,7426 0,6859 0,9099 0,0400 0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 октября на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Также в сентябре население от покупки перешло к продаже и сдало валюты на $88,8 млн больше, чем купило.