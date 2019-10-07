В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги

В то время, как показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, в Украине пенсионеров вскоре начнут массово проверять, но уже сейчас проводятся проверки, которые обнаруживают тысячи нарушений, после чего чиновники требуют вернуть в бюджет полученные выплаты.

Одним из основных нарушений среди пенсионеров является теневая занятость. Социальную пенсию украинцы могут получать только в том случае, если они уже вышли из работоспособного возраста, а их доход меньше прожиточного минимума. При этом люди часто работают нелегально и получают свою пенсию, пишет OBOZREVATEL.

Выплаты мертвым душам. Иногда пенсиями пользуются и мошенники. Так, в Днепре в дело вмешалась даже прокуратура. Поскольку в процессе проверки Пенсионным фондом выяснилось, что кто-то присваивал деньги уже умерших пожилых людей. Таких историй в Днепре насобиралось сразу пять.

Из-за выезда за границу. В похожую историю попал и известный религиовед и бывший пленник боевиков Игорь Козловский. В прошлом году Пенсионный фонд прекратил выплачивать ему пенсию. Когда ученый пошел узнать, в чем дело, сотрудники фонда сказали, мол, они получили информацию от СБУ, что он пересекал границу Украины. А согласно постановлению Кабмина всем переселенцам, которые выезжают за границу, прекращают выплаты.

Пенсии по утрате кормильца для лже-студентов. Часто государство просит вернуть деньги украинцев, потерявших кормильца. Обычно это студенты вузов или училищ, которые получали пособие до 23 лет, поскольку кто-то из родных у них умер. Но когда заканчивают учебу или их отчисляют из учебного заведения, то они "забывают" сообщить об этом в Пенсионный фонд.

Как сообщали Українські Новини, согласно поданному в Верховную Раду проекту госбюджета на 2020 год, минимальная пенсия для тех, кому она будет оформляться в 2020 году, может вырасти со следующего года до 1638 грн, с 1 июля до 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн.

Тем временем Кабмин урегулировал выплату пенсий переселенцам.