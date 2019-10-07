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07 октября 2019, понедельник, 19:15 485
Судебная власть 2019-10-07T19:34:05+03:00
Українські Новини
Суд арестовал Пашинского

Суд арестовал Пашинского

Сергей Пашинский
Сергей Пашинский

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт").

Об этом сказала судья Олеся Батрин, передают Українськi Новини.

"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия определения суда - до 4 декабря включительно", - огласила она свое решение.

Таким образом, судья в полной мере удовлетворила ходатайство Государственного бюро расследований об аресте Пашинского и отказала его защите в применении иной меры пресечения.

Присутствующие в зале встретили решение суда криками "Ганьба".

Как сообщали Українськi Новини, Портнов обещает Пашинскому правильный коллектив в камере и конфискацию имущества.

Ранее, 1 января 2017 года, Пашинский прострелил ногу мужчине в ходе конфликта. После чего суд признал Химикуса, подстреленного Пашинским, потерпевшим, а также суд обязал Генпрокуратуру возобновить расследование дела о стрельбе Пашинского в Химикуса.

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