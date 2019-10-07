Суд арестовал Пашинского

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт").

Об этом сказала судья Олеся Батрин, передают Українськi Новини.

"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия определения суда - до 4 декабря включительно", - огласила она свое решение.

Таким образом, судья в полной мере удовлетворила ходатайство Государственного бюро расследований об аресте Пашинского и отказала его защите в применении иной меры пресечения.

Присутствующие в зале встретили решение суда криками "Ганьба".

Как сообщали Українськi Новини, Портнов обещает Пашинскому правильный коллектив в камере и конфискацию имущества.

Ранее, 1 января 2017 года, Пашинский прострелил ногу мужчине в ходе конфликта. После чего суд признал Химикуса, подстреленного Пашинским, потерпевшим, а также суд обязал Генпрокуратуру возобновить расследование дела о стрельбе Пашинского в Химикуса.