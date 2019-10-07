СНБОУ еще не знает, на что потратит "свалившиеся с неба" 28 млрд гривен

Совет национальной безопасности и обороны Украины не располагает детальной информацией, на что будут израсходованы заложенные в проекте Госбюджета на 2020 год 28 млрд грн.\r\nОб этом говорится в ответе Аппарата СНБОУ на информационный запрос Українських Новин.\r\nВ Аппарате подтвердили, что действительно формировали бюджетный запрос на соответствующею сумму, но тратить ее, по их словам, будет не само СНБОУ.\r\n"Из указанной суммы расходы для нужд Аппарата СНБО Украины предусмотрены в сумме 177,7 млн грн. Остальные средства предусмотрены Министерством финансов Украины, как дополнительный финансовый ресурс к граничным расходам для нужд всех органов сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в ответе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри этом, в СНБОУ не смогли пояснить, по каким направлениям и на какие цели будут направляться заложенные в проекте бюджета по статье 65010000, распорядителями которой они являются, заложенные 28,2 млрд грн. Также в ответе не уточняется, будет ли СНБО самостоятельно, как распорядитель бюджетной статьи, распределять эти средства по своему усмотрению.\r\n\r\nПри этом, в ответе уточняется, что на нужды Аппарата СНБОУ, как и в 2019 году, будет распределено 177,7 млн грн. На "расходы потребления" - 126,1 млн, из которых 85,9 млн – на фонд зарплаты и 51,6 млн на развитие.\r\nРанее в обнародованном правительством проекте Госбюджета на 2020 год указывалось, что расходы на СНБОУ в 2020 году будут увеличены в 157 (!) раз до 28,2 млрд грн. Указывалось, что Кабмин предлагает предусмотреть для СНБО более 28 млрд гривен нераспределенных расходов на национальную безопасность и оборону.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ поданном в ВР проекте Госбюджета 28,2 млрд грн действительно внесены в неделимую статью 65010000, распорядителем которой является СНБОУ. \r\n\r\nПри этом, к проекту бюджета прилагается пояснительная записка, где указывается, что именно СНБОУ выступал инициаторам выделения им "без пояснений" для распределения части оборонного бюджета страны в размере 28 млрд грн.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n