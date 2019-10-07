Дело Burisma было закрыто в 2017 из-за нежелания его расследовать детективами НАБУ, - ГПУ

Уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов при выдаче специальных разрешений на пользование недрами группе компаний Burisma было закрыто в 2017 году из-за неэффективного его расследования детективами Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в постановлении о закрытии дела, копией которой располагают Українські Новини.

Дело расследовалось с июня 2015 года по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. В ходе досудебного расследования были допрошены в качестве свидетелей руководители предприятий, которым были выданы разрешения на пользование недрами,а также члены комиссий, которые принимали решения о выдаче спецразрешений.

В своих показаниях свидетели сообщили, что экс-министр экологии Николай Злочевский или другие лица Минэкологии не вмешивались в процедуру выдачи разрешений на пользование недрами.

Сам Злочевский не был допрошен из-за его отсутствия в Украине, а местонахождение его не было известно следствию.

Во время расследования дела не было получено достаточных доказательств того, что чиновники Минэкологии совершили уголовное правонарушение по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса.

"Также изучением состояния досудебного расследования установлено, что на протяжении 9 месяцев досудебного расследования детективами (НАБУ) никаких следственных действий не проведено. Несмотря на неоднократные указания прокурора о необходимости своевременного принятия законного и обоснованного решения, наряду с недопустимостью лишнего промедления в досудебном расследовании, следователем не получены доказательства, которые бы свидетельствовали о наличии состава уголовного правонарушения по части 2 ст. 364 УК, и фактически исчерпаны процессуальные возможности получения таких доказательств в дальнейшем", - отмечается в постановлении о закрытии дела.

В связи с указанными обстоятельствами дело было закрыто прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, президент США Дональд Трамп просил Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына Джо Байдена Хантера, который входил в наблюдательный совет компании Burisma.

Попавшая в скандал Трампа и Зеленского компания Burisma похвасталась новой скважиной с доходом $30 тыс. в сутки.

Ранее в СМИ появилась информация, что сын возможного президента США Байдена сидел на кокаине и зарабатывал $50 тыс. долларов в Украине ежемесячно.