подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
ONLINE
7.10.19 15:00 Пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА

07 октября 2019, понедельник, 13:07 499 Документ
Судебная власть 2019-10-07T13:15:11+03:00
Українські Новини
Дело Burisma было закрыто в 2017 из-за нежелания его расследовать детективами НАБУ, - ГПУ

Дело Burisma было закрыто в 2017 из-за нежелания его расследовать детективами НАБУ, - ГПУ

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов при выдаче специальных разрешений на пользование недрами группе компаний Burisma было закрыто в 2017 году из-за неэффективного его расследования детективами Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в постановлении о закрытии дела, копией которой располагают Українські Новини.

Дело расследовалось с июня 2015 года по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. В ходе досудебного расследования были допрошены в качестве свидетелей руководители предприятий, которым были выданы разрешения на пользование недрами,а также члены комиссий, которые принимали решения о выдаче спецразрешений.

В своих показаниях свидетели сообщили, что экс-министр экологии Николай Злочевский или другие лица Минэкологии не вмешивались в процедуру выдачи разрешений на пользование недрами.

Сам Злочевский не был допрошен из-за его отсутствия в Украине, а местонахождение его не было известно следствию.

Во время расследования дела не было получено достаточных доказательств того, что чиновники Минэкологии совершили уголовное правонарушение по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса.

"Также изучением состояния досудебного расследования установлено, что на протяжении 9 месяцев досудебного расследования детективами (НАБУ) никаких следственных действий не проведено. Несмотря на неоднократные указания прокурора о необходимости своевременного принятия законного и обоснованного решения, наряду с недопустимостью лишнего промедления в досудебном расследовании, следователем не получены доказательства, которые бы свидетельствовали о наличии состава уголовного правонарушения по части 2 ст. 364 УК, и фактически исчерпаны процессуальные возможности получения таких доказательств в дальнейшем", - отмечается в постановлении о закрытии дела.

В связи с указанными обстоятельствами дело было закрыто прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, президент США Дональд Трамп просил Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына Джо Байдена Хантера, который входил в наблюдательный совет компании Burisma.

Попавшая в скандал Трампа и Зеленского компания Burisma похвасталась новой скважиной с доходом $30 тыс. в сутки.

Ранее в СМИ появилась информация, что  сын возможного президента США Байдена сидел на кокаине и зарабатывал $50 тыс. долларов в Украине ежемесячно.

Больше новостей о: Джо Байден ГПУ НАБУ Burisma Владимир Зеленский Дональд Трамп

Архив
Новости
Горела яхта Всеволода Шаевского. Фото: Facebook/Мария Творон
Под Одессой горела яхта депутата 14:51
Для операторов ГТС хотят установить новый тариф на распределение газа 14:50
Зеленский назначил своего помощника и гендиректора "Укрпочты" членами набсовета "Укроборонпрома" 14:48
Боевики собирают конфиденциальную информацию о жителях "ДНР" и "ЛНР" под видом "переписи населения", - разведка 14:28
Освобожденных моряков с семьями пригласила на отдых одна из стран ЕС 14:23
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok