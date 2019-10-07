Военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины

Главная военная прокуратура открыла уголовное производство о незаконном выдворении бывшего Президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главной военной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"В Главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили. Заявление относительно похищения и насильственных действий в отношении Саакашвили и незаконном его перемещении через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018. Согласно указанному заявления открыто уголовное производство", - сказано в нем.

Ранее сам Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что намерен подать заявление в правоохранительные органы о своем незаконном выдворении из Украины.

По его мнению, данное преступление осуществили сотрудники личной охраны бывшего Президента Петра Порошенко и экс-депутата Верховной Рады Игоря Кононенко, переодетые в пограничников.

Как сообщали Українськi Новини, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате.