После скандала ОПУ легализовал задним числом "спеца по СМИ" Кречетова

Представлявшийся на первом заседании Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины 17 сентября 2019 года официальным представителем Офиса президента, а ранее - в августе - называвшийся координатором ОПУ при работе с региональными властями Максим Кречетов наконец-то легализован в самом Офисе президента.

После скандала в СМИ он получил в Офисе президента Украины должность внештатного советника заместителя главы Офиса Кирилла Тимошенко.

Об этом говорится в ответе ОПУ на информационный запрос Українських Новин.

"Приказом руководителя Аппарата Офиса президента Украины 306-к от 24 сентября 2019 года М. Кречетов был назначен советником заместителя руководителя Офиса президента Украины К. Тимошенко (вне штата)", - сообщается в ответе ОПУ.

Также в ответе уточняется, что именно Кирилл Тимошенко принял решение назначить Кречетова представителем ОПУ в Совете по свободе слова, хотя никакого отношения сам Кречетов к ОПУ на тот момент формально не имел.

Наличие советников или помощников заместителей главы Офиса (Администрации) президента не предусмотрено ни одним из нормативных документов. Тем не менее, еще во времена Администрации Порошенко нашли способ негласно "расширять" аппарат, который ныне используется и в Офисе Зеленского - назначать "советников заместителей" вне штата.

Как сообщили в ОПУ в ответ на уточняющий запрос Українських Новин, в 2018-2019 годах в АПУ Порошенко "советниками заместителей вне штата" работал 21 человек, в ОПУ Зеленского - 7 человек.

Фамилия Кречетова в привязке к ОПУ впервые всплыла после обнародования директив, рассылаемых в областные администрации относительно доставки в Киев участников марша ко Дню Независимости. В предоставленном на запрос Українських Новин официальном письме главам ОГА за подписью первого заместителя главы Офиса Сергея Трофимова Кречетов значился "ответственным лицом" от ОПУ за учет и подвоз людей из региональных делегаций.

В сентябре Кречетов организовывал и модерировал новосозданный Совет по вопросам свободы слова при президенте Украины. При этом, сама процедура создания Совета сопровождалась скандалами - Офис несколько раз менял свои же правила, чтобы собрать нужный им состав Совета.

На самом заседании именно Кречетов выступил автором скандальных инициатив по введению Национальной пресс-карты и пересмотру журналистских стандартов, о чем указывалось в официальном сообщении на президентском сайте.

В то же время, в ответ на запрос Українських Новин в ОПУ сообщили, что ни какого отношения к Офису президента Кречетов не имеет, и в трудовых отношениях с Офисом он не пребывает.

Обнародование этой информации вызвало обсуждение в соцсетях, где фактического руководителя президентского Совета по свободе слова называли "самозванцем".

Публикуем также полный список внештатных советников заместителей глав Администрации и Офиса президента в 2018-2019 годах, полученный в ответ на запрос Українських Новин.