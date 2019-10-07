подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
07 октября 2019, понедельник, 08:53 2276
Жизнь 2019-10-07T08:54:42+03:00
Українські Новини
Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу

Кот. Фото: pixabay
Кот. Фото: pixabay

Житель китайской провинции Гуандун Чжао оставил в гостинице для животных своего кота Ксяопи. Мужчина предупреждал, что питомец не кастрирован. Тем не менее сотрудник отеля ночью выпустил всех кошек из клеток гулять и ушел домой. За это время Ксяопи успел спариться с пятью кошками, а утром ему понадобилась капельница с глюкозой. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на портал NZ Herald.

По словам владельца кота, сотрудники отеля обвинили его в инциденте, пожаловались, что не все владельцы кошек планировали заводить потомство, и попросили объясниться с другими клиентами.

"У них хватило наглости обидеться на меня. Мой долбанный кот истощен и сидит на капельнице с глюкозой, и это моя вина?" – возмутился он.

К тому же выяснилось, что весь день, что питомец провел в отеле, он голодал.

Позже у мужчины попросили прощения и предложили оплатить капельницу коту.


Как сообщали Українські Новини, в Днепре уличный кот Семен трудоустроился в исторический музей

Ранее американский кот стал звездой сети, пока наблюдал за салютом в честь Дня независимости. 




Больше новостей о: Китай кот спаривание капельница

Архив
Новости
Акции Ferrexpo продолжили падение и снизились на 2,5% за неделю 12:00
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
Военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины 11:29
Министр юстиции уверен в законности и правильности мирового соглашения с "Филип Моррис" 11:18
Спустя два года прокуратура закрыла дело о препятствовании деятельности журналистов на свадьбе сына Луценко 11:07
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok