Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу

По словам владельца кота, сотрудники отеля обвинили его в инциденте, пожаловались, что не все владельцы кошек планировали заводить потомство, и попросили объясниться с другими клиентами.



"У них хватило наглости обидеться на меня. Мой долбанный кот истощен и сидит на капельнице с глюкозой, и это моя вина?" – возмутился он.



К тому же выяснилось, что весь день, что питомец провел в отеле, он голодал.



Позже у мужчины попросили прощения и предложили оплатить капельницу коту.

