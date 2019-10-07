Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу

Житель китайской провинции Гуандун Чжао оставил в гостинице для животных своего кота Ксяопи. Мужчина предупреждал, что питомец не кастрирован. Тем не менее сотрудник отеля ночью выпустил всех кошек из клеток гулять и ушел домой. За это время Ксяопи успел спариться с пятью кошками, а утром ему понадобилась капельница с глюкозой. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на портал NZ Herald.

По словам владельца кота, сотрудники отеля обвинили его в инциденте, пожаловались, что не все владельцы кошек планировали заводить потомство, и попросили объясниться с другими клиентами.



"У них хватило наглости обидеться на меня. Мой долбанный кот истощен и сидит на капельнице с глюкозой, и это моя вина?" – возмутился он.



К тому же выяснилось, что весь день, что питомец провел в отеле, он голодал.



Позже у мужчины попросили прощения и предложили оплатить капельницу коту.

Male cat needs glucose drip after mating with five females in one night in pet hotel https://t.co/n7P6SFNzm4 — Weird News (@weirdnews) October 6, 2019



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