Новый глава Нацполиции выступает за легализацию проституции

Глава Национальной полиции Игорь Клименко выступает за легализацию проституции и против легализации легких наркотиков.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся. Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", - заявил Клименко.

Он также сказал, что пока не завершен конфликт на Донбассе нельзя поднимать разговор о легализации огнестрельного оружия.

Также по мнению главы Нацполиции, игорный бизнес должен строго контролироваться государством.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября Кабинет Министров назначил заместителя главы Национальной полиции Игоря Клименко главой Нацполиции вместо Сергея Князева.

Клименко начал службу в органах МВД с 1998 года на должности психолога управления по работе с личным составом.