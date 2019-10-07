подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
ONLINE
7.10.19 15:00 Пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА

07 октября 2019, понедельник, 11:42 4818
Силовые структуры 2019-10-07T12:04:51+03:00
Українські Новини
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского

ГБР просит суд взять под стражу Пашинского

Сергей Пашинский
Сергей Пашинский

Госбюро расследований просит суд взять под стражу без альтернативы залога бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт") по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

"Внесли ходатайство о содержании под стражей, без альтернативы залога", - сказал собеседник.

По его словам, суд рассмотрит меру пресечения в понедельник.

В Telegram-канале "UN - сливы и груши" сообщили, что рассмотрение начнется в 14:00 в Печерском суде.  

Как сообщали Українськi Новини, ГБР сообщило о подозрении экс-депутату Рады Пашинскому (НФ) по делу о стрельбе в Химикуса.

31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.

Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.

Позже Пашинский написал, что не жалеет о том, что выстрелил в Химикуса

Кроме того, Портнов обещает Пашинскому правильный коллектив в камере и конфискацию имущества. 

Тем временем Пашинский проиграл выборы мажоритарщику от "Слуги народа"


Больше новостей о: Суд Стража ГБР Пашинский Сергей

Архив
Новости
Горела яхта Всеволода Шаевского. Фото: Facebook/Мария Творон
Под Одессой горела яхта депутата 14:51
Для операторов ГТС хотят установить новый тариф на распределение газа 14:50
Зеленский назначил своего помощника и гендиректора "Укрпочты" членами набсовета "Укроборонпрома" 14:48
Боевики собирают конфиденциальную информацию о жителях "ДНР" и "ЛНР" под видом "переписи населения", - разведка 14:28
Освобожденных моряков с семьями пригласила на отдых одна из стран ЕС 14:23
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok