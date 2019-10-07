ГБР просит суд взять под стражу Пашинского

Госбюро расследований просит суд взять под стражу без альтернативы залога бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского (фракция "Народный фронт") по делу о стрельбе в Вячеслава Химикуса.Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР."Внесли ходатайство о содержании под стражей, без альтернативы залога", - сказал собеседник.По его словам, суд рассмотрит меру пресечения в понедельник.В Telegram-канале "UN - сливы и груши" сообщили, что рассмотрение начнется в 14:00 в Печерском суде. Как сообщали Українськi Новини, ГБР сообщило о подозрении экс-депутату Рады Пашинскому (НФ) по делу о стрельбе в Химикуса.31 декабря 2016 года в Киевской области состоялся словесный конфликт между экс-депутатом и гражданином Химикусом.Во время него Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.Позже Пашинский написал, что не жалеет о том, что выстрелил в Химикуса. Кроме того, Портнов обещает Пашинскому правильный коллектив в камере и конфискацию имущества. Тем временем Пашинский проиграл выборы мажоритарщику от "Слуги народа".