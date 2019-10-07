Таксист отказался везти Порошенко после Штайнмайер-Майдана

Таксист отказался везти бывшего президента Петра Порошенко после митинга на Майдане против формулы Штайнмайера. Соответствующее видео разместил на своей странице Богдан Гребенюк, сообщает портал strana.ua.\r\nНа видео видно как Порошенко спрашивает у таксиста и слышится слово "нет". После этого Порошенко залез на полкорпуса в салон автомобиля, о чем-то поговорил с таксистом, потом вылез и пошел дальше.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=adOOluhaYOY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nОтметим, что Порошенко приехал на вече против формулы Штайнмайера, которое проходит на столичном Майдане Независимости.\r\nРанее сообщалось, что полиция насчитала на Вече аж 10 тыс человек.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЕще отметим, что ранее глава офиса президента Андрей Богдан опубликовал расценки за участие в Штайнмайер-майдане.\r\n"Судя по скриншотам, организаторы вече платят каждому участнику 100 гривен в час. Для желающих заработать предусмотрены надбавки по 10 грн за принесенные с собой плакаты и приведенных людей", - написал Богдан.\r\nПосле чего участники митинга обвинили его во вранье и потребовали отставки.