подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
ONLINE
7.10.19 15:00 Пресс-конференция руководства КП "Киевгорсвет" и КГГА

07 октября 2019, понедельник, 13:32 1966 Видео
Политика 2019-10-07T13:35:29+03:00
Українські Новини
Таксист отказался везти Порошенко после Штайнмайер-Майдана

Таксист отказался везти Порошенко после Штайнмайер-Майдана

Таксист отказался везти бывшего президента Петра Порошенко после митинга на Майдане против формулы Штайнмайера. Соответствующее видео разместил на своей странице Богдан Гребенюк, сообщает портал strana.ua.

На видео видно как Порошенко спрашивает у таксиста и слышится слово "нет". После этого Порошенко залез на полкорпуса в салон автомобиля, о чем-то поговорил с таксистом, потом вылез и пошел дальше.

Отметим, что Порошенко приехал на вече против формулы Штайнмайера, которое проходит на столичном Майдане Независимости.

Ранее сообщалось, что полиция насчитала на Вече аж 10 тыс человек.

Еще отметим, что ранее глава офиса президента Андрей Богдан опубликовал расценки за участие в Штайнмайер-майдане.

"Судя по скриншотам, организаторы вече платят каждому участнику 100 гривен в час. Для желающих заработать предусмотрены надбавки по 10 грн за принесенные с собой плакаты и приведенных людей", - написал Богдан.

После чего участники митинга обвинили его во вранье и потребовали отставки.

Больше новостей о: Митинг Франк-Вальтер Штайнмайер Порошенко Петр

Архив
Новости
Горела яхта Всеволода Шаевского. Фото: Facebook/Мария Творон
Под Одессой горела яхта депутата 14:51
Для операторов ГТС хотят установить новый тариф на распределение газа 14:50
Зеленский назначил своего помощника и гендиректора "Укрпочты" членами набсовета "Укроборонпрома" 14:48
Боевики собирают конфиденциальную информацию о жителях "ДНР" и "ЛНР" под видом "переписи населения", - разведка 14:28
Освобожденных моряков с семьями пригласила на отдых одна из стран ЕС 14:23
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok