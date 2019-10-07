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07 октября 2019, понедельник, 13:51 630 Карта
Общество 2019-10-07T13:52:23+03:00
Українські Новини
Украину "разрежет" на дожди и сухие морозы: прогноз погоды на вторник

Украину "разрежет" на дожди и сухие морозы: прогноз погоды на вторник

Дождь.
Дождь.

В то время, как неделя началась дождями и морозами, 8 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +9…+11 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +6…+12 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем +3…+8 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +10…+12 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +10…+12 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью  0…-5 градусов, днем +5…+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +6…+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+13 градусов. На юге Украины переменная облачность, ночью и утром временами дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в Одесской и Николаевской областях - 0…-5 градусов, днем +7…+13 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов. В Ялте ночью и утром временами дождь, днем без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильных заморозков. Тем временем синоптик предупредила о дальнейшем похолодании.

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