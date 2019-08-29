Первое заседание новой Рады – текстовая трансляция

Сегодня, 29 августа, состоится первое заседание Верховной Рады 9-го созыва.

8:25 Перед первым заседанием Верховной Рады 9 созыва избранные депутаты пришли почтить память погибших военных, информирует портал hromadske.ua.

В частности, представители "Слуги Народа" пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной возле Михайловского монастыря.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский определил 29 августа Днем памяти защитников Украины.

8:19 29 августа станет ясно, кто из вновь избранных депутатов покинет Верховную Раду: перейдет на новые должности в правительство. Есть и такие, что отказались от мандата. Поэтому список депутатов от "Слуги народа" несколько изменится. Предполагается, что депутатский состав "Слуг" обновится на 10 человек. Это, преимущественно, юристы и сотрудники "Квартала-95".

Вероятных претендентов на места в Верховной Раде, которые освободятся, подробно перечислило Движение ЧЕСНО, передает Громадське.

Речь идет о тех, кто баллотировался по спискам партии "Слуга народа", начиная с №129. По заключению ЧЕСНО, проходные в парламент такие номера списка:

№ 129 - Елена Хоменко, бывший директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95" и волонтер ОО "Лига волонтеров".

№ 130 - Анатолий Остапенко, директор юридической фирмы - ООО "Альфаюрконсалтинг". Ранее занимал руководящие должности в других юридических объединениях.

№ 131 - Татьяна Цыба, исполнительный директор консалтингового агентства Media Masters и пресс-секретарь партии "Слуга народа". В разное время была пресс-секретарем в Минздраве, партиях УКРОП, Украинской народной партии, "Движении новых сил Михаила Саакашвили" и других политических сил и в госучреждениях.

№ 132 - Иван Калаур, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета, преподаватель с 20-летним стажем.

№ 133 - Юлия Гришина, управляющий партнер юридической бизнес-школы CTRL.School, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко.

№ 134 - Ольга Руденко, менеджер по маркетинговым коммуникациям в ООО "Квартал 95".

№ 135 - Александр Копыленко, доктор юридических наук, профессор, директор Института законодательства Верховной Рады Украины. Ранее был членом Центральной избирательной комиссии и советником главы Рады.

№ 136 - Сергей Мандзий, бывший депутат Хмельницкого городского совета как самовыдвиженец и выдвиженец "Народной партии" и "Народного блока Литвина" (2002-2015), помощник на общественных началах народного депутата из группы "Воля народа" Сергея Лабазюка в Раде 7-го созыва (2012-2014).

№ 137 - Александр Санченко, директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Был помощником на общественных началах у нардепа из фракции "Самопомощь" Алексея Скрипника в Раде 8-го созыва.

№ 138 - Денис Маслов, адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "ЛОУАТЕК", директор ООО "Авины Трейд", экс-судья Днепровского районного суда города Каменского Днепропетровской области.

№ 139 - Антон Швачко, беспартийный и безработный. По образованию - инженер-технолог ресторанного бизнеса и маркетолог.

8:17 Традиционно, в дни знаковых событий в Верховной Раде первыми под ее стены приходят журналисты. По информации корреспондента Українських Новин первые репортеры начали собираться возле входа в отечественный Парламент сразу после 6 утра. К 8 часам возле подъезда Рады было не менее 150 представителей СМИ.

Ранее группа по подготовке 1-й сессии утвердила повестку дня первого заседания 29 августа.

Соответствующее решение было принято на заседании группы, передают Українські новини.

Председатель группы Дмитрий Разумков заявил, что повестка состоит из 27 вопросов.

По словам будущего депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, из законопроектов в повестке дня указан только проект закона №7203 о снятии неприкосновенности, а также будет рассмотрено увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

Согласно регламенту, Рада на первом заседании в первую очередь рассматривает вопросы формирования временного президиума, депутатских фракций (групп), избрания Счетной комиссии, председателя Рады и его заместителей, заслушивает доклад спикера прошлого созыва, внеочередное послание Президента о внутреннем и внешнем положении Украины и доклад подготовительной группы.

Согласно утвержденной повестке дня, помимо законопроекта о снятии неприкосновенности, будет рассмотрено назначение нового премьер-министра, министров обороны, иностранных дел, избрание остального состава Кабинета Министров и утверждение сложения полномочий старым составом Кабмина.

Далее в повестке дня указаны вопросы увольнения и назначения новых председателя Службы безопасности Украины и генерального прокурора.

Как сообщали Українські Новини, ЦИК завершил регистрацию депутатов Рады.

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.