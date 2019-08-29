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29 августа 2019, четверг, 14:15 60
Верховная Рада и партии 2019-08-29T14:15:38+03:00
Українські Новини
Порошенко уронил удостоверение депутата после того, как получил

Порошенко уронил удостоверение депутата после того, как получил

Петр Порошенко после получения удостоверения депутата Верховной Рады уронил его на пол. Соответствующее видео опубликовал в своем ролике блогер Анатолий Шарий, передают "Вести".

Также 31 марта, голосуя на выборах президента, Порошенко уронил бюллетень. Переизбран, как известно, в итоге он не был.

После того, как заседание открыли, в сессионном зале прозвучал гимн Украины. Затем депутаты почтили минутой памяти украинцев, которые погибли в борьбе за независимость Украины.

На заседании присутствует президент Владимир Зеленский и его четыре предшественника: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и разные приглашенные гости. Текст присяги с трибуны ВР произнес старейший избранный народный депутат 9 созыва Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - По жизни").

А тем временем, Зеленский пришел в Раду без галстука в отличии от 4 бывших президентов.

В пятницу Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги.

Парубий открыл торжественное заседание новой Рады.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

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