Порошенко уронил удостоверение депутата после того, как получил

Петр Порошенко после получения удостоверения депутата Верховной Рады уронил его на пол. Соответствующее видео опубликовал в своем ролике блогер Анатолий Шарий, передают "Вести".

Также 31 марта, голосуя на выборах президента, Порошенко уронил бюллетень. Переизбран, как известно, в итоге он не был.

После того, как заседание открыли, в сессионном зале прозвучал гимн Украины. Затем депутаты почтили минутой памяти украинцев, которые погибли в борьбе за независимость Украины.

На заседании присутствует президент Владимир Зеленский и его четыре предшественника: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и разные приглашенные гости. Текст присяги с трибуны ВР произнес старейший избранный народный депутат 9 созыва Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - По жизни").

А тем временем, Зеленский пришел в Раду без галстука в отличии от 4 бывших президентов.

В пятницу Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги.

Парубий открыл торжественное заседание новой Рады.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.