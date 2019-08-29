Порошенко уронил удостоверение депутата после того, как получил

Петр Порошенко после получения удостоверения депутата Верховной Рады уронил его на пол. Соответствующее видео опубликовал в своем ролике блогер Анатолий Шарий, передают "Вести".\r\nТакже 31 марта, голосуя на выборах президента, Порошенко уронил бюллетень. Переизбран, как известно, в итоге он не был.\r\nПосле того, как заседание открыли, в сессионном зале прозвучал гимн Украины. Затем депутаты почтили минутой памяти украинцев, которые погибли в борьбе за независимость Украины.\r\nНа заседании присутствует президент Владимир Зеленский и его четыре предшественника: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и разные приглашенные гости. Текст присяги с трибуны ВР произнес старейший избранный народный депутат 9 созыва Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - По жизни").\r\nА тем временем, Зеленский пришел в Раду без галстука в отличии от 4 бывших президентов.\r\nВ пятницу Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги.\r\nПарубий открыл торжественное заседание новой Рады.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.