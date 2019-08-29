Зеленский пришел в Раду без галстука в отличии от 4 бывших президентов

В четверг, 29 августа, открылось торжественное заседание, на котором приведут к присяге народных депутатов Верховной Рады Украины 9 созыва.

На заседание прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Также присутствуют президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко.

4 президента Украины. Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Отметим, что Владимир Зеленский, в отличии от 4 президентов Украины, пришел на торжественное заседание Рады без галстука. Ранее никто из президентов не приходил на торжественные заседания без галстука.

Кроме того, в ложе правительства расположились члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий открыл торжественное заседание парламента. После этого он объявил минуту молчания по Героям, погибшим за независимость Украины.

А тем временем, у Зеленского до сих пор действуют ограничения на вход на Банковую в шортах, с телефонами и ноутбуками.

Как сообщали Українські новини, в пятницу Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги.

Парубий открыл торжественное заседание новой Рады.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Тем временем первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.