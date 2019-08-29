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29 августа 2019, четверг, 15:03 181
Верховная Рада и партии 2019-08-29T15:03:27+03:00
Українські Новини
Авакова оставили министром МВД из-за "переворота Порошенко", - депутат Богуцкая

Авакова оставили министром МВД из-за "переворота Порошенко", - депутат Богуцкая

Переписка Богуцкой. Фото: Страна
Переписка Богуцкой. Фото: Страна

Сегодня, во время первого заседания новой Верховной Рады избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая объяснила, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД. Нардеп пишет кому-то сообщение в мессенджере, что экс-президент Петр Порошенко готовит переворот. Фото переписки сделали журналисты "Страны".

В переписке следующие слова: "Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

Переписка Богуцкой. Фото: СтранаПереписка Богуцкой. Фото: Страна

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" сегодня на заседании согласует состав Кабмина.

В пятницу в 10:00 Рада открыла торжественное заседание для принятия присяги. Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям. Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя").

Также Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.

Больше новостей о: Переворот Арсен Аваков Петр Порошенко Владимир Зеленский Первое заседание Верховной Рады

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