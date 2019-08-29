Первое заседание новой Рады: видеотрансляция

Сегодня, 29 августа, Верховная Рада девятого созыва проведет первое заседание. Прямую трансляцию ведет Радио Свобода.

Как ранее сообщил председатель группы по подготовке 1-й сессии Дмитрий Разумков, повестка первого рабочего дня Рады состоит из 27 вопросов.

Так, согласно регламенту, Рада на первом заседании в первую очередь рассматривает вопросы формирования временного президиума, депутатских фракций (групп), избрания Счетной комиссии, председателя Рады и его заместителей, заслушивает доклад спикера прошлого созыва, внеочередное послание Президента о внутреннем и внешнем положении Украины и доклад подготовительной группы.

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По словам будущего депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, из законопроектов в повестке дня указан только проект закона №7203 о снятии неприкосновенности, а также будет рассмотрено увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

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Также будет рассмотрено назначение нового премьер-министра, министров обороны, иностранных дел, избрание остального состава Кабинета Министров и утверждение сложения полномочий старым составом Кабмина.

Далее в повестке дня указаны вопросы увольнения и назначения новых председателя Службы безопасности Украины и генерального прокурора.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

А ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.