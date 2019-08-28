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28 августа 2019, среда, 16:40 194
Верховная Рада и партии 2019-08-28T16:44:21+03:00
Українські Новини
Первое заседание Рады может затянуться до утра

Первое заседание Рады может затянуться до утра

Рада. Фото: сайт Президента Украины
Рада. Фото: сайт Президента Украины

Избранный депутатом Верховной Рады по списку партии "Слуга народа" Александр Корниенко допускает продление первого заседания парламента до утра 30 августа.

Об этом он сказал журналистам перед заседанием будущей фракции "Слуги народа" с участием Президента Владимира Зеленского, передают Українські Новини.

"Ну мы да (будем до утра), а у вас (журналистов) всегда есть выбор - работать или отдыхать", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, планируют ли новоизбранные депутаты работать до утра.

Кроме этого, по словам Корниенко, на заседании будущая фракция планирует обсудить пакет неотложных законопроектов, инициировать рассмотрение которых намерена 29 августа, а также предложенные кандидатуры на должность заместителя председателя Рады.

Корниенко также подчеркнул, что на встрече избранным депутатам Рады от партии намерены предложить кандидатуру премьер-министра.

"Есть такие слухи, что сегодня нам предложат кандидатуру возможную на должность премьер-министра и, соответственно, мы проведем дискуссию в середине фракции, потому что согласно Конституции мы должны предложить (кандидатуру премьер-министра)...

"Я не думаю, что будет предметная прямо дискуссия о людях сегодня (о кандидатурах на должности министров), потому что это все формируется еще, проходят собеседования, скажем так, до завтра еще будет формироваться - может, завтра, часть, может, с понедельника", - подчеркнул будущий парламентарий.

Как сообщали Українські Новини, 28 августа избранные депутаты Рады 9-го созыва протестировали систему голосования "Рада-3" в парламенте без сенсорной кнопки.

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