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28 августа 2019, среда, 16:53 109
Верховная Рада и партии 2019-08-28T16:57:17+03:00
Українські Новини
ЦИК завершил регистрацию депутатов Рады

ЦИК завершил регистрацию депутатов Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию депутатов Верховной Рады.

Регистрация завершилась на заседании комиссии в среду, передают Українськi Новини.

"ЦИК зарегистрировал 29 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

Зарегистрированы 15 депутатов, избранных по спискам партий, и 14 - избранных в мажоритарных округах.

Таким образом, всего ЦИК зарегистрировал всех 424 признанных избранными депутатов: 225 - по спискам партий и 199 - в округах.

Как сообщали Українськi Новини, в июле, когда состоялись внеочередные выборы депутатов Верховной Рады, члены Центральной избирательной комиссии заработали от 232 тыс. гривен до 275 тыс. гривен.

Первое заседание новоизбранного парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.

Перед этим, 28 августа, избранные депутаты Рады 9-го созыва протестировали систему голосования "Рада-3" в парламенте без сенсорной кнопки.

Новая Рада в первый день работы хочет рассмотреть законы о снятии неприкосновенности и сокращении количества депутатов.

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