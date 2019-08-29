Рудыку отказываются выдавать карточку голосования и удостоверение депутата

Аппарат Верховной Рады отказывается выдавать карточку голосования и постоянное удостоверение депутату Сергею Рудыку, который выиграл выборы как самовыдвиженец.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nПосле принятия присяги депутаты вышли в кулуары, чтобы получить удостоверение и карточку для голосования.\r\nВ свою очередь аппарат указывает на то, что у депутата есть только временное удостоверение, но пока нет постоянного из-за того, что продолжаются судебные процессы относительно голосования на его округе.\r\nПри этом Рудик в четверг принял присягу.\r\nТакже депутат вызвал полицию.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\nНапомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.Зеленский пришел в Раду без галстука в отличие от 4 бывших президентов. Также стало известно, что Зеленский выступает за назначение министром энергетики Оржеля. Тем временем Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку.