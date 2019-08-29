Рудыку отказываются выдавать карточку голосования и удостоверение депутата

Аппарат Верховной Рады отказывается выдавать карточку голосования и постоянное удостоверение депутату Сергею Рудыку, который выиграл выборы как самовыдвиженец.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

После принятия присяги депутаты вышли в кулуары, чтобы получить удостоверение и карточку для голосования.

В свою очередь аппарат указывает на то, что у депутата есть только временное удостоверение, но пока нет постоянного из-за того, что продолжаются судебные процессы относительно голосования на его округе.

При этом Рудик в четверг принял присягу.

Также депутат вызвал полицию.





Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.



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