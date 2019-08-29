Депутаты Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям

Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя"), передают Українські новини.

"Присягаю!" - сказали остальные депутаты после зачитывания присяги.

С этого момента депутаты начали выполнять свои обязанности.

78-летний Иоффе является самым старшим избранным депутатом новой Рады.

Верховная Рада почтила минутой молчания погибших защитников Украины

Об этом сообщил председатель Рады Андрей Парубий, передают Українські Новини.

"Украина помнит трагические и, одновременно, героические страницы своей истории - Берестечко, Круты, Иловайск, аэропорт, Дебальцево. Так в ожесточенной, бескомпромиссной борьбе создавалась наша независимость. Давайте будет достойны погибших рыцарей Украины. Вечная память и слава нашим героям. Оглашаю минуту молчания", - сказал он.

После минуты молчания Парубий зачитает список приглашённых гостей.

Как сообщали Українські Новини, Парубий открыл торжественное заседание новой Рады.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Тем временем первое заседание новоизбранного парламента может затянуться до утра.