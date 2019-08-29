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29 августа 2019, четверг, 15:04 99
Президент 2019-08-29T15:11:35+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает Раде назначить премьером Гончарука

Зеленский предлагает Раде назначить премьером Гончарука

Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Алексей Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде в четверг под №1022, передают Українськi Новини.

Гончаруку 35 лет.

28 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность заместителя руководителя Офиса Президента.

До этого Гончарук был главой финансируемого Европейским Союзом экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Ранее он был президентом общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам", заместителем генерального директора "Первой украинской индустриально-инвестиционной компании", управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, главой юридического отдела инвестиционной компании Prior-Invest.

Также Гончарук был советником бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко (в правительстве Арсения Яценюка) и первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива (в правительстве Владимира Гройсмана).

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

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