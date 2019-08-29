В буфете Верховной Рады подорожала еда

В день первого заседания Верховной Рады 9 созыва в здании парламента открылась столовая. Ассортимент в ней не поменялся, но блюда подорожали. Об этом сообщает "Страна".

После торжественного заседания новоизбранного парламента в 10:20 был объявлен перерыв до 13:00, многие отправились в столовую, чтобы перекусить. В том числе, певцы хора. Они заняли столы в буфете, депутаты в основном едят стоя.

Оказалось, что меню для новых избранников народа не изменилось по сравнению с прошлым годом, но его позиции подорожали. Так, бутерброд с семгой обойдется депутатам в 48,36 грн, а раньше он стоил 39 грн. Бутерброд с икрой вместо 44 грн стоит 55,98 грн. Кекс раньше стоил 14 грн, а сейчас 19 грн.

За чашку кофе с нардепов просят 20 грн, салат "Цезарь" стоит 40,45 грн, борщ с говядиной - 45,67 грн, свиные котлеты - 55,45 грн, котлета по-киевски - 46,49 грн, гречка - 12,04 грн, пюре - 18,8 грн.

Блюда в буфете Рады. Фото: "Страна"

А вот три года назад в меню депутатов Рады появились тигровые креветки и снизились цены.

Ранее в марте Українські Новини опубликовали расценки на блюда в столовой Верховной Рады.