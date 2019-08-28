Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань

Група з підготовки 1-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання затвердила порядок денний першого засідання 29 серпня.\r\nВідповідне рішення було прийнято на засіданні групи, передають Українські Новини.\r\nГолова групи Дмитро Разумков заявив, що порядок денний складається з 27 питань.\r\nЗі слів майбутнього депутата від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко, із законопроектів до порядку денного включено лише проект закону №7203 про зняття недоторканності, а також буде розглянуто звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.\r\nЗгідно з регламентом, Рада на першому засіданні в першу чергу розглядає питання формування тимчасової президії, депутатських фракцій (груп), обрання Лічильної комісії, голови Ради та його заступників, заслуховує доповідь спікера попереднього скликання, позачергове послання Президента про внутрішнє і зовнішнє становище України і доповідь підготовчої групи.\r\nЗгідно із затвердженим порядком денним, крім законопроекту про зняття недоторканності, буде розглянуто призначення нового прем'єр-міністра, міністрів оборони, закордонних справ, обрання іншого складу Кабінету Міністрів та затвердження складення повноважень старим складом Кабміну.\r\nДалі в порядку денному вказано питання звільнення і призначення нових голови Служби безпеки України і генерального прокурора.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЦВК завершила реєстрацію депутатів Ради.\r\nРаніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня і може затягнутися до ранку.