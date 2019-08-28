Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань

Група з підготовки 1-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання затвердила порядок денний першого засідання 29 серпня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні групи, передають Українські Новини.

Голова групи Дмитро Разумков заявив, що порядок денний складається з 27 питань.

Зі слів майбутнього депутата від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко, із законопроектів до порядку денного включено лише проект закону №7203 про зняття недоторканності, а також буде розглянуто звільнення генерального прокурора Юрія Луценка.

Згідно з регламентом, Рада на першому засіданні в першу чергу розглядає питання формування тимчасової президії, депутатських фракцій (груп), обрання Лічильної комісії, голови Ради та його заступників, заслуховує доповідь спікера попереднього скликання, позачергове послання Президента про внутрішнє і зовнішнє становище України і доповідь підготовчої групи.

Згідно із затвердженим порядком денним, крім законопроекту про зняття недоторканності, буде розглянуто призначення нового прем'єр-міністра, міністрів оборони, закордонних справ, обрання іншого складу Кабінету Міністрів та затвердження складення повноважень старим складом Кабміну.

Далі в порядку денному вказано питання звільнення і призначення нових голови Служби безпеки України і генерального прокурора.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК завершила реєстрацію депутатів Ради.

Раніше стало відомо, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 29 серпня і може затягнутися до ранку.