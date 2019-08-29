Гончарук предлагает Раде назначить новый Кабмин

Новый премьер-министр Алексей Гончарук предлагает Верховной Раде назначить новый состав Кабинета Министров.\r\nСвое представление он зачитал с трибуны Верховной Рады, передают Українські Новини.\r\nВ частности: \r\n\r\nвице-премьер-министром, министром цифровой трансформации предлагается назначить советника Президента Михаила Федорова,\r\nвице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции - представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу.\r\nМинистром финансов будет назначена действующий министр Оксана Маркарова,\r\nминистром внутренних дел - действующий министр Арсен Аваков,\r\nминистром здравоохранения - эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ" Зоряна Скалецкая,\r\nминистром энергетики и защиты окружающей среды - руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Оржель,\r\nминистром инфраструктуры - депутат от "Слуги народа", руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий,\r\nминистром образования - депутат от "Слуги народа" Анна Новосад,\r\nминистром экономики и сельского хозяйства - президент Kyiv School of Economics (KSE) Тимофей Милованов,\r\nминистром по вопросам культуры, молодежи и спорта - экс-гендиректор телеканала СТБ Владимир Бородянский,\r\nминистром развития общин и территорий - экс-депутат Рады от фракции "Самопомощь" Алена Бабак,\r\nминистром социальной политики - советник в Минфине Юлия Соколовская,\r\nминистром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - действующая замминистра по делам ветеранов Оксана Коляда (Гаврилюк),\r\nминистром Кабинета Министров - бывший заместитель председателя правления Приватбанка Дмитрий Дубилет,\r\nминистром юстиции - Денис Малюська\r\n\r\nТаким образом, Минэкономики будет объединено с Министерством аграрной политики и продовольствия, Минэнерго с Минэкологии, Минветеранов с МВОТ, Минкультуры с Минспорта.\r\nПри этом не предложен министр информационной политики.\r\nКак сообщали Українські Новини, по представлению Президента министром иностранных дел Рада назначила заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко, министром обороны - члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка.\r\nНовый премьер Гончарук анонсировал увольнения.\r\nКабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.