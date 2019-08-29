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29 августа 2019, четверг, 20:43 143 Список
Кабмин 2019-08-29T20:44:07+03:00
Українські Новини
Гончарук предлагает Раде назначить новый Кабмин

Гончарук предлагает Раде назначить новый Кабмин

Новая Рада. Скриншот: трансляция
Новая Рада. Скриншот: трансляция "112"

Новый премьер-министр Алексей Гончарук предлагает Верховной Раде назначить новый состав Кабинета Министров.

Свое представление он зачитал с трибуны Верховной Рады, передают Українські Новини.

В частности:

  • вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации предлагается назначить советника Президента Михаила Федорова,
  • вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции - представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу.
  • Министром финансов будет назначена действующий министр Оксана Маркарова,
  • министром внутренних дел - действующий министр Арсен Аваков,
  • министром здравоохранения - эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ" Зоряна Скалецкая,
  • министром энергетики и защиты окружающей среды - руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Оржель,
  • министром инфраструктуры - депутат от "Слуги народа", руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий,
  • министром образования - депутат от "Слуги народа" Анна Новосад,
  • министром экономики и сельского хозяйства - президент Kyiv School of Economics (KSE) Тимофей Милованов,
  • министром по вопросам культуры, молодежи и спорта - экс-гендиректор телеканала СТБ Владимир Бородянский,
  • министром развития общин и территорий - экс-депутат Рады от фракции "Самопомощь" Алена Бабак,
  • министром социальной политики - советник в Минфине Юлия Соколовская,
  • министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - действующая замминистра по делам ветеранов Оксана Коляда (Гаврилюк),
  • министром Кабинета Министров - бывший заместитель председателя правления Приватбанка Дмитрий Дубилет,
  • министром юстиции - Денис Малюська

Таким образом, Минэкономики будет объединено с Министерством аграрной политики и продовольствия, Минэнерго с Минэкологии, Минветеранов с МВОТ, Минкультуры с Минспорта.

При этом не предложен министр информационной политики.

Как сообщали Українські Новини, по представлению Президента министром иностранных дел Рада назначила заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко, министром обороны - члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка.

Новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.

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