Зеленский предлагает Раде принять закон об импичменте Президента

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять закон об импичменте Президента.

Законопроект Президента "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)" зарегистрирован в Раде 29 августа под №1012, передают Українськi Новини.

Текст законопроекта отсутствует на сайте Рады.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" намерена зарегистрировать в Верховной Раде новый законопроект об импичменте Президента.

Ранее Верховная Рада восьмого созыва отказалась рассматривать внесенные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об обеспечении избирательных прав военнослужащих на парламентских выборах и об импичменте Президента. 29 мая Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента.

Тем временем законопроект Президента "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)" зарегистрирован в Раде 29 мая под №10340. Законопроект определяет порядок досрочного прекращения полномочий Президента в случае смещения с поста в порядке импичмента. Он предусматривает, что основанием для инициирования вопроса об импичменте является письменное представление, подписанное большинством от конституционного состава Рады депутатов.