Первый день Рады: Вадим Пристайко избран Министром иностранных дел

Сегодня, 29 августа, проходит первое заседание Верховной Рады 9-го созыва.

18:55 Вадим Пристайко избран Министром иностранных дел. За проголосовало 310 народных депутатов.

22 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность замруководителя Офиса Президента.

До этого, с июля 2017 года, он был главой миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее, с декабря 2014 года, Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

Кроме того, в 2009-2014 годах он работал заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и послом Украины в Канаде, а в 2000-2001 годах - консулом генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

18:45 Кандидат в министры иностранных дел Пристайко заявил, что гордится курсом Порошенко во внешней политике, который он проводил последние 5 лет. Зеленского, по его мнению, избрали не из-за неправильного внешнего курса Порошенко. Это Пристайко ответил на вопрос депутата Олега Волошина из "Оппозиционной платформы За жизнь". Пристайко не смог назвать разницу между внешнеполитическим курсом Порошенко и Зеленского.

18:40 Лиза Богуцкая, которая сегодня оскандалилась смской про подготовку путча Порошенко очень своебразно объяснила свои действия.

18:37 Кандидат в министры инострнных дел Пристайко обещает следовать принципам легенды украинской дипломатии - Геннадия Удовенко.

18:35 Андрей Завгороднюк избран Министром обороны Украины. За проголосовало 314 народных депутатов.

18:30 Авакова назначат временно - на 6 месяцев

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена временно назначить Арсена Авакова министром внутренних дел в новом составе Кабинета Министров.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуги Народа" в Раде Давид Арахамия, передают Українськi Новини.

"С МВД, с Арсеном Борисовичем Аваковым, будет в качестве переходного министра сейчас работать. Потому что времени было в обрез", - сказал он.

Арахамия отметил, что политсила не смогла вовремя найти подходящую кандидатуру на должность министра, и прогнозирует, что Аваков останется министром внутренних дел еще 6 месяцев.

18:22 Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза"

В сессионном зале Верховной Рады камеры зафиксировали теплые объятия народных депутатов Нестора Шуфрич и Виктории Сюмар. Политические нежности можно было увидеть во время трансляции первого заседания парламента 9-го созыва.



Как пишет "Страна", на кадрах видно, что нардепы ведут себя вполне по-дружески, а Сюмар радостно улыбается.

Показательно, что накануне Виктория Сюмар громче и яростнее всех возмущалась назначением Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова в Верховной Раде (ранее эту должность занимала сама Сюмар).

Так, соратница Порошенко назвала это событие "плевком в глаза журналистов" и "шагом к российским стандартам". А также потребовала не допустить Шуфрича к руководству комитетом.

18:21 Андрей Завгороднюк заявил о массовых кражах топлива в армии. "Кражи топлива приобрели эндемический характер", - сказал он в зале парламента.

18:20 Дубилет станет министром Кабинета Министров

Бывший заместитель председателя правления Приватбанка Дмитрий Дубилет подтвердил свою кандидатуру на должность министра Кабинета Министров.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Надеюсь, буду министром Кабинета Министров", - сказал Дубилет в ответ на вопрос, кем он будет в Кабмине.

Ранее СМИ опубликовали информацию о будущем назначении Дубилета на данную должность.

18:15 После 30 минут поисков кандидат в министры обороны нашелся. Он выступает в Раде и представляет свою программу развития вооруженных сил.

Андрей Завгороднюк признался, что до 2014 года не имел отношения к армии, если не считать военную кафедру, которая помогла ему избежать службы в армии. Завгороднюк профессионально занимался буровым оборудованием и недрами и только в 2014 году вошел в Совет реформ Минобороны.

17:40 Министром обороны предлагают избрать Андрея Завгороднюка. Ранее он торговал оборудованием для буровых и занимался освоением недр. Паралельно он возглавлял совет реформ при Минобороны. Его пригласили выступить в зале, но он отстутствует. Поэтому в Раде объявили перерыв до 18:00.

17:40 Гончарука избрали премьером. За проголосовали 290 народных депутатов.

Зеленский присутствует на заседании Рады во время выступления Гончарука.

17:30 Бойко отказался поддержать Гончарука на должность премьера, поскольку тот не смог рассказать свой план по достижению мира.

"Я глубоко разочарован", - сказал лидер ОПЗЖ.

17:15 Железная дорога и энегорынки должны быть приоритетно обеспечены конкуренцией, - Гончарук.

"Люди в платежках будут получать меньше цифры. Это приоритетная задача правительства.

В этом году важно почистить налоговую от корупции. У нас там чудесный менеджер и мы будем его поддерживать.

Бедой Украины явзяется контрабанда. И как ее побороть мы уже знаем. До конца года мы забудем о контрабанде как о системном явлении.

Много людей живет за чертой бедности. Мы не можем о них забывать", - Гончарук.

17:10 Сейчас в Украине не страшно, и это главное завоевание майдана за 5 лет, - Гончарук. Он отметил, что в раде много молодежи и женщин, и он хочет перенести это и в Кабмин.

"В новом правительстве воровать не будут, - сказал Гончарук. Все проблемы будут решаться ростом. Нам надо расти не по 2-3%, а по 5-6% минимум. Рост нам должен дать рабочие места. Для роста нам нужны в первую очередь дешевые ресурсы. Сейчас их нет и это надо изменить. Уже в этом году может снизиться процентная ставка по кредитам."

17:00 Зеленский пригрозил распустить Раду, если она будет плохо работать

"Я счастлив, что скоро появится дееспособное правительство.

Уважаемые депутаты, поздравлять вас было бы злорадством. Уровень доверия к новому парламента огромен, уровень ожиданий и ответственности - еще больше.

Задачи: государство в смартфоне, уничтожение с рейдерством, улучшение медицины, возрождение науки, укрпление национальной безопасности, завершение войны на Донбассе и возвращение Крыма. Это все от нас ждут.

Вы имеете все шансы попрасть в историю, в учебники, - сказал Зеленский. - Как парламент, где не было драк, прогулов и кнопкодавства. Или вы войдете в историю как парламент, который прожил меньше всего - 1 год. Фактически это ваш и наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать раду не так страшно. Я искренне верю, что этого не случиться. давайте сделаем! Все депутаты и все партии. Сделаем это вместе", - сказал президент.

16:55 Зеленский второй раз за день пришел в Раду и призвал всех "больше голосовать законов, и меньше смсок". "Работайте - быстрее будет фуршет", - сказал Зеленский.

16:50 Елена Кондратюк из фракции "Батькивщина" избрана вице-спикером рады. За нее проголосовало 318 депутатов. Она победила в рейтинговом голосовании среди 4 кандидатур.

16:00 Рада избрала первым вице-спикером депутата Стефанчука ("Слуга народа")

Верховная Рада избрала депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента.

За проголосовали 330 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Стефанчуку 43 года, он родился в Тернополе.

Он адвокат, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

С 2011 по 2013 год работал заведующим отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.

До 2019 года занимался исключительно научной деятельностью, работал в Хмельницком университете управления и в Национальной академии прокуратуры Украины.

15:45 Зеленский предлагает Раде отсрочить наложение штрафов за нарушение порядка ввоза автомобилей с иностранной регистрацией.



Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отсрочить применение штрафных санкций за нарушение порядка ввоза автомобилей с иностранной регистрацией.

Соответствующий законопроект под №1030 зарегистрирован 29 августа на сайте Рады, передают Українськi Новини.

На данный момент текст законопроекта отсутствует.

Ранее Офис Президента обещал обеспечить продление Радой льготного периода растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией еще на 3 месяца.

Как сообщали Українськi Новини, 22 февраля завершился льготный период на растаможивание автомобилей на иностранной регистрации.

16 мая Рада приняла законопроект №8371, которым отсрочила введение штрафов на 90 дней.

После 22 августа при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток предусмотрен штраф в размере 170 тыс. гривен или конфискация транспортного средства по решению суда.

Зеленский вносил в Раду 8-го созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли.

15:40 Новоизбранный спикер Рады Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату "Оппозиционной платформы "За Жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.



15:35 Михаил Радуцкий неоднозначно выссказался о Супрун.

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения. Позиция парламентария относительно Ульяны Супрун вполне четка и понятна, - пишет блогер Денис Гороховский.

15:30 Зеленский предлагает Раде сократить состав парламента и ввести пропорциональную избирательную систему

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сократить конституционный состав парламента и ввести пропорциональную избирательную систему.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирвоан в четверг под №1017, передают Українськi Новини.

В то же время текст документа пока не обнародован.

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая Зеленский предложил Раде предыдущего созыва отменить выборы в парламент по мажоритарным округам и снизить избирательный барьер с 5% до 3%, однако парламент отказался рассматривать законопроект.

15:20 Дмитрия Разумкова избрали Главой Верховного Совета Украины. За проголосовали 382 народных депутата. Это больше, чем состав фракции "Слуга народа".

15:15 Бойко хочет, чтоб Разумков был спикером всего парламента, а не только большинства.

15:10 Зеленский предлагает Раде закрепить в Конституции полномочия Президента назначать директора НАБУ и ГБР

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде закрепить в Конституции полномочия Президента по назначению и увольнению директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде в четверг под №1014, передают Українськi Новини.

Текст документа пока не обнародован, но он зарегистрирвоан под названием "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований)".

15:07 Зеленский предлагает Раде назначить министром иностранных дел замруководителя Офиса Президента Пристайко

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде в четверг под №1024, передают Українські Новини.

Пристайко 49 лет.

22 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность замруководителя Офиса Президента.

До этого, с июля 2017 года, он был главой миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).

15:06 Зеленский предлагает Раде назначить министром обороны Загороднюка вместо Полторака

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить Андрея Загороднюка министром обороны вместо Степана Полторака.

Об этом говорится в проекте постановления №1023, передают Українськi Новини.

Загороднюк был советником президента Владимира Зеленского, позже - членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Он руководит компанией "Дискавери Буровое оборудование".

В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.

15:05 Зеленский предлагает Раде одобрить увольнение Луценко и назначение генпрокурором Рябошапки

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде одобрить увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора и назначение Руслана Рябошапки вместо него.

Об этом говорится в соответствующих проектах постановления, передают Українськi Новини.

На данный момент Рябошапка занимает должность заместителя главы Офиса Президента.

Рябошапка родился в 1976 году в поселке Зеленогорское Одесской области.

Политик, адвокат.

15:01 Зеленский предлагает Раде назначить премьером замруководителя Офиса Президента Гончарука



Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде в четверг под №1022, передают Українськi Новини.

Гончаруку 35 лет.

28 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность заместителя руководителя Офиса Президента.

До этого Гончарук был главой финансируемого Европейским Союзом экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

14:50 Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия предложил избрать главой Рады Дмитрия Разумкова.

Разумков в своей вступительной речи обещает, что "парламент больше не будет пристанищем олигархов", не будет больше "подковерных договоренностей", "депутатская неприкосновенность будет снята".

14:30 Пользователи фейсбука активно тролят новую Раду

14:30 Первое голосование в Раде набрало 388 голосов. Утвердили временную счетную комиссию.

14:23 Зеленский рассматривает 4 кандидатуры на должность министра внутренних дел, - депутат Рады Верещук ("Слуга народа")

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявляет, что Президент Владимир Зеленский рассматривает 4 кандидатуры на должность министра внутренних дел, включая действующего министра Арсена Авакова.

Об этом она сказала журналистам, передают Українські Новини.

«У Президента есть 4 кандидатуры... К сожалению, я не знаю, что это кандидатуры. Нам об этом не говорили. Но Президент еще раз настоял, что это его ответственность», - сказала она.

14:30 Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отсрочить применение штрафных санкций за нарушение порядка ввоза автомобилей с иностранной регистрацией.

Соответствующий законопроект под №1030 зарегистрирован 29 августа на сайте Рады, передают Українськi Новини.

На данный момент текст законопроекта отсутствует.

Ранее Офис Президента обещал обеспечить продление Радой льготного периода растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией еще на 3 месяца.

14:22 Неожидання реинкарнация Авакова вызвала волну юмора

14:20 Зеленский предлагает Раде принять закон об импичменте Президента.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять закон об импичменте Президента.

Законопроект Президента "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)" зарегистрирован в Раде 29 августа под №1012, передают Українськi Новини.

Текст законопроекта отсутствует на сайте Рады.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагал предыдущему составу Рады принять закон об импичменте, однако Рада отказалась рассматривать его.

14:15 Для Зеленского в Раде установили суфлер, которым пользовались Порошенко и Янукович. Фото опубликовала "Страна". Ранее Зеленский не использовал суфлер в публичных выступлениях. Зеркальные полупрозрачные стекла суфлера позволяют оратору читать текст с мониторов, установленных на полу.

14.10 Петр Порошенко после получения удостоверения депутата Верховной Рады уронил его на пол. Соответствующее видео опубликовал в своем ролике блогер Анатолий Шарий, передают "Вести".

Также 31 марта, голосуя на выборах президента, Порошенко уронил бюллетень. Переизбран, как известно, в итоге он не был.

14:05 у Зеленского бояться "путча Порошенко" и этим объясняют неоюхождимость оставить на посту одиозного министра Авакова.

Сегодня, во время первого заседания новой Верховной Рады избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая объяснила, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.

Нардеп пишет кому-то сообщение в мессенджере, что экс-президент Петр Порошенко готовит переворот. Фото переписки сделали журналисты "Страны".

В переписке следующие слова: "Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

14:01 Решение Зеленского оставить Авакова на посту министра МВС вызывает недоумемение в фейсбуке.

13:57 Кабинет министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом сложили свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой 9-го созыва".

"В соответствии с Конституцией я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины", - заявил В.Гройсман.

13:55 В Верховной Раде зарегистрированы пять фракций и одна депутатская группа. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков сегодня на заседании парламента. Таким образом, в ВР 9-го созыва будет пять депутатских фракций:

"Слуга народа" - 254 нардепов, председатель фракции - Давид Арахамия,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 44 нардепа, сопредедатели фракции - Юрий Бойко и Вадим Рабинович,

ВО "Батькивщина" - 25 нардепов, председатель фракции - Юлия Тимошенко,

"Европейская Солидарность" - 27 нардепов, сопредедатели фракции - Ирина Геращенко и Артур Герасимов,

"Голос" - 17 нардепов, председатель фракции - Сергей Рахманин.

Депутатская группа "За будущее" представлена 23 нардепами, сопредседатели - Виктор Бондарь и Тарас Ботенко.

13:37 Новоизбранные народные депутаты проголосовали за состав временного президиума Парламента 9 созыва. Туда вошло 6 депутатов от 5 партий.

За соответствующее решение 390 парламентариев проголосовали в ходе заседания Рады, не голосовали - 31.

Так, временный президиум Рады представлена ​​такими депутатами:

Дмитрий Разумков - председатель подготовительной депутатской группы - партия "Слуга народа";

Руслан Стефанчук - от "Слуги народа";

Юлий Иоффе - от "Оппозиционного платформы - За життя";

Андрей Кожемякин - от ВО "Батькивщина";

Михаил Забродский - от "Европейской Солидарности";

Ярослав Железняк - от "Голоса".

Временный президиум первой сессии Верховной Рады прекращает свою деятельность после избрания председателя парламента - спикера.

13:25 Народный депутат Давид Арахамия, который сегодня может быть избран руководителем фракции "Слуга народа" заявил, что президентская партия будет решать вопрос о монобольшинстве.

"Будем решать вопрос о нашем монобольшинстве, у нас нет коалиции, нам не нужно. Нам не нужно коалиционное соглашение, у нас есть программа", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что видит рейтинги и опросы, поэтому считает, что партия не должна с кем-то делить свою ответственность за решение.

13:19 Верховная Рада 9-го созыва начала 1-ое пленарное заседание

13:15 Депутаты фракции "Слуга народа" вместо стандартных нагрудных значков народных депутатов в Верховной раде будут носить значки с символикой партии. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко.

По словам Корниенко, значки будут зеленого цвета, и иметь круглую форму. Также на них будет надпись "Слуга народа".

"Партия "Слуга народа" пользуется своими нагрудными значками - мы специально заказали", - сообщил нардеп.

Заседание рады становится предметом шуток.

12.10 Депутату Рудыку не выдали удостоверение

Аппарат Верховной Рады отказывается выдавать карточку голосования и постоянное удостоверение депутату Сергею Рудыку, который выиграл выборы как самовыдвиженец.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

После принятия присяги депутаты вышли в кулуары, чтобы получить удостоверение и карточку для голосования.

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12:00 В буфете Верховной Рады подорожала еда

В день первого заседания Верховной Рады 9 созыва в здании парламента открылась столовая. Ассортимент в ней не поменялся, но блюда подорожали. Об этом сообщает "Страна".



После торжественного заседания новоизбранного парламента в 10:20 был объявлен перерыв до 13:00, многие отправились в столовую, чтобы перекусить. В том числе, певцы хора. Они заняли столы в буфете, депутаты в основном едят стоя.

11:35 Депутат Верховной Рады Жан Беленюк ("Слуга Народа") намерен совмещать полномочия депутата со спортивной карьерой и выступить на Олимпийских играх 2020 в Токио.



"Да, я хочу выступить на Олимпийских играх, победить там", - сказал Беленюк.

Спортсмен намерен соревноваться в борьбе.

11.30 Виктор Медведчук обещает внести на рассмотрение Рады постановление о мире.

11:20 Порошенко подписал присягу и получил удостоверение депутата.

11:10 Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку



Депутат Верховной Рады девятого созыва от партии "Слуга народа" Николай Тищенко во время разговора с журналисткой Радио Свобода не смог вспомнить, какое событие произошло 29 августа 2014 года. Видео опубликовано на видеохостинге Youtube.

11:00 Зеленский пришел в Раду без галстука в отличии от 4 бывших президентов.

Владимир Зеленский, в отличии от 4 президентов Украины, пришел на торжественное заседание Рады без галстука. Ранее никто из президентов не приходил на торжественные заседания без галстука.

10:55 В "Слуге народа" в проблемах с Польшей обвинили Вятровича

Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук считает, что проблемы во взаимоотношениях между Украиной и Польшей, которые возникали в последние годы, вызывал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Об этом пишет Rzeczpospolita.

"Мы хотим сделать конкретные шаги, также когда речь идет об отмене запрета на эксгумацию. Это должно привести к выходу из сложной ситуации, в которой оказались наши отношения", - сказала Верещук.

Также она выступила против того, чтобы Владимир Вятрович оставался главой украинского ИНП, потому что он, на ее взгляд, является причиной споров с поляками. По словам Верещук, новый парламент видение улучшения отношений с соседней страной, будет даже создана комиссия "Дружба с Польшей".

10:45 Депутаты подписывают текст присяги и получают карточки для голосования

10:40 После торжественной части "Голос" Вакарчука делает общее селфи в зале заседаний

фото: strana.ua

10:30 Партия "Слуга Народа" выступает за назначение министром энергетики и угольной промышленности Алексея Оржеля.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правительстве.

Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве, образование высшее, проживает в Киеве.

Высшее образование получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт".

С 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Оржель прошел в Верховную Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.

10:20 В Раде объявлен перерыв до 13:00. Депутаты подписывают текст присяги.

Верховная Рада закрыла торжественное заседание по случаю принятия присяги депутатами нового 9-го созыва, первое заседание нового созыва начнется в 13:00.

Об этом объявил председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, передают Українські новини.

"Торжественное заседание по случаю принятия присяги народными депутатами Украины, избранными 21 июля 2019 года, объявляю закрытым", - сказал он.

Далее депутаты поставят свои подписи под текстом присяги, получат персональные карты для голосования и депутатские удостоверения.

После перерыва Рада откроет первое заседание.

10:18 Депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

Текст присяги зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За життя"), передают Українські новини.

"Присягаю!" - сказали остальные депутаты после зачитывания присяги.

С этого момента депутаты начали выполнять свои обязанности.

78-летний Иоффе является самым старшим избранным депутатом новой Рады.

10:15 Верховная Рада почтила минутой молчания погибших защитников Украины

Об этом сообщил председатель Рады Андрей Парубий, передают Українські Новини.

"Украина помнит трагические и, одновременно, героические страницы своей истории - Берестечко, Круты, Иловайск, аэропорт, Дебальцево. Так в ожесточенной, бескомпромиссной борьбе создавалась наша независимость. Давайте будет достойны погибших рыцарей Украины. Вечная память и слава нашим героям. Оглашаю минуту молчания", - сказал он.

10:11 Ложа прессы занята хором, поэтому журналистов туда не пустили. Они слушают выступление в кулуарах на трансляции.

Звук в трансляции плохой

10:10 Присягу зачитал самый старший депутат Юлий Иоффе ("Оппозиционая платформа - За жизнь")

10:07 Верховная Рада открыла торжественное заседание по случаю принятия присяги депутатами нового, 9-го созыва. Об этом объявил председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, передают Українські новини.

"Торжественное заседание по случаю принятия присяги народными депутатами, избранными 26 октября, объявляю открытым", - сказал он.

10:06 На торжественном заседании присутствуют Президент Владимир Зеленский, бывшие Президенты Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко. премьер-министр Владимир Гройсман члены правительства, экс-спикеры Рады, председатель ЦИКа.

Также в торжественном заседании принимают участие представители Конституционного Суда, Генеральной прокуратуры, представители дипломатического корпуса, религиозные деятели.

10:05 Заседание началось с исполнения гимна.

После зачитывания присяги в торжественном заседании будет объявлен перерыв, в течение которого депутаты поставят подписи под ее текстом и приступят тем самым к своим обязанностям.

Также они получат депутатские удостоверения и персональные карты для голосования.

После этого будет открыта первая сессия Рады 9-го созыва.

Подготовительная группа согласовала, что сессию откроет ее председатель Дмитрий Разумков.

10:06 Один из самых ярких новых депутатов Рады Макс Бужанский выложил свое селфи.

10:05 Президент Зеленский пришел на заседание Рады. Присутствующие встали со своих мест, чтоб приветствовать президента.

10:02 Видеотрансляцию первого заседания ведет радио "Свобода" и 112 канал.

10:00 Кличко заехал в Раду прямо на велосипеде. Он завез его в здание парламента, а не оставил на парковке у Рады

9:53 Тимошенко пришла в Раду вся в белом.

фото: Strana.ua На выборах в парламент Тимошенко удалось на несколько пунктов опередить партию Порошенко.

9:50 Журналистов не пускают в ложу прессы в Верховной Раде. В частности, не пустили представителей информагентств Reuters, Associated Press, EPA и многих других, - пишет Украинская правда.

9:43 Как сообщают активисты движения ЧЕСНО, перед началом торжественного заседания Верховной Рады 9 созыва, аккредитованных репортеров не пустили в кулуары Парламента на 2 этаже. "Всех держат на 3 этаже. Начальник охраны сообщил, что такая ситуация продлится на время торжеств", - отметили активисты.

9:33 Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что 29 августа Верховная Рада будет работать до завершения повестки дня.

По его словам, утвержденная повестка дня включает в себя около 27 вопросов, сообщает РБК-Украина. Стефанчук убежден, что сегодня депутаты поддержат все кадровые назначения.

"Это премьер, правительство, генпрокурор, СБУ и два министра, которые назначаются президентом, а также ряд других вопросов, которые связаны с запуском сессии. Также мы будем стараться провести в первый день регистрацию наиболее важных инициатив и дать им толчок, чтобы в ближайшее время все, что пообещали, воплотилось в жизнь", - отметил он.

9:31 На заседании подготовительной группы работы Верховной Рады было единогласно принято решение о рассадке политических партий в сессионном зале.

Депутаты от партии "Слуга народа" забронировали для себя все передние ряды перед трибуной и президиумом ВР. В то же время депутатам от других фракций достались места сзади.

Такое расположение политических сил почти исключает блокирование трибуны нардепами из других фракций, поскольку президиум окружают исключительно нардепы от "Слуги народа".

С учетом этих цифр и количества кандидатов, прошедших от партий:

254 кресла займет партия "Слуга народа"

43 - "Оппозиционная платформа - За жизнь"

26 - "Батькивщина"

25 - "Европейская солидарность"

20 - "Голос"

56 мест получили самовыдвиженцы и представители других партий (из них 6 мест - "Оппозиционный блок", по одному - представители партий "Самопомич", "Единый центр", ВО "Свобода" и "Белая Церковь").

9:21 Новоизбанные народные депутаты и приглашенные гости начали массово собираться у стен Парламента

9:07 Появилась повестка дня первого заседания Верховной Рады. Так, 29 августа народные избранники несколько десятков важных вопросов, полный список которых выглядит следующим образом:

О формировании Временного президиума первой сессии Верховной рады Украины девятого созыва.

О повестке дня первой сессии Верховной рады Украины девятого созыва на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Верховной рады Украины девятого созыва.

Объявление премьер-министром Украины о сложении полномочий Кабинета министров Украины перед новоизбранной Верховной радой Украины.

О формировании и регистрации депутатских фракций (депутатских групп).

Доклад председателя Верховной рады Украины восьмого созыва о состоянии законодательной работы в парламенте.

О коалиции депутатских фракций в Верховной раде Украины девятого созыва (депутатской фракции в Верховной раде Украины девятого созыва, которая имеет права коалиции депутатских фракций).

Об избрании Счетной комиссии Верховной рады Украины девятого созыва.

Об избрании главы Верховной рады Украины.

Об избрании первого заместителя и заместителя главы Верховной рады Украины.

О заслушивании внеочередного послания президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

О проекте Закона Украины О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (рег. № 7203).

О назначении премьер-министра Украины.

О докладе Подготовительной депутатской группы.

О назначении министра обороны Украины.

О назначении министра иностранных дел Украины.

О формировании состава Кабинета министров Украины.

О прекращении полномочий народных депутатов Украины, назначенных в состав Кабинета министров Украины.

Об освобождении от должностей членов Кабинета министров Украины.

О перечне, количественном составе и объектах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.

Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.

Об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины.

О назначении на должность председателя Службы безопасности Украины.

О предоставлении согласия на освобождение от должности президентом Украины генерального прокурора Украины.

О предоставлении согласия на назначение на должность президентом Украины генерального прокурора.

О согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной раде Украины девятого созыва.

О календарном плане работы второй сессии Верховной рады Украины девятого созыва. Об освещении работы Верховной рады Украины девятого созыва.

8:51 После того, как избранные от партии "Слуга народа" депутаты почтили память военнослужащих и добровольцев, погибших за Украину, народные избранники перешли к аллее Небесной сотни и возложили цветы к монументу павших участников Революции достоинства.

8:25 Перед первым заседанием Верховной Рады 9 созыва избранные депутаты пришли почтить память погибших военных, информирует портал hromadske.ua.

В частности, представители "Слуги Народа" пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной возле Михайловского монастыря.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский определил 29 августа Днем памяти защитников Украины.

8:19 29 августа станет ясно, кто из вновь избранных депутатов покинет Верховную Раду: перейдет на новые должности в правительство. Есть и такие, что отказались от мандата. Поэтому список депутатов от "Слуги народа" несколько изменится. Предполагается, что депутатский состав "Слуг" обновится на 10 человек. Это, преимущественно, юристы и сотрудники "Квартала-95".

Вероятных претендентов на места в Верховной Раде, которые освободятся, подробно перечислило Движение ЧЕСНО, передает Громадське.

Речь идет о тех, кто баллотировался по спискам партии "Слуга народа", начиная с №129. По заключению ЧЕСНО, проходные в парламент такие номера списка:

№ 129 - Елена Хоменко, бывший директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95" и волонтер ОО "Лига волонтеров".

№ 130 - Анатолий Остапенко, директор юридической фирмы - ООО "Альфаюрконсалтинг". Ранее занимал руководящие должности в других юридических объединениях.

№ 131 - Татьяна Цыба, исполнительный директор консалтингового агентства Media Masters и пресс-секретарь партии "Слуга народа". В разное время была пресс-секретарем в Минздраве, партиях УКРОП, Украинской народной партии, "Движении новых сил Михаила Саакашвили" и других политических сил и в госучреждениях.

№ 132 - Иван Калаур, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета, преподаватель с 20-летним стажем.

№ 133 - Юлия Гришина, управляющий партнер юридической бизнес-школы CTRL.School, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко.

№ 134 - Ольга Руденко, менеджер по маркетинговым коммуникациям в ООО "Квартал 95".

№ 135 - Александр Копыленко, доктор юридических наук, профессор, директор Института законодательства Верховной Рады Украины. Ранее был членом Центральной избирательной комиссии и советником главы Рады.

№ 136 - Сергей Мандзий, бывший депутат Хмельницкого городского совета как самовыдвиженец и выдвиженец "Народной партии" и "Народного блока Литвина" (2002-2015), помощник на общественных началах народного депутата из группы "Воля народа" Сергея Лабазюка в Раде 7-го созыва (2012-2014).

№ 137 - Александр Санченко, директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Был помощником на общественных началах у нардепа из фракции "Самопомощь" Алексея Скрипника в Раде 8-го созыва.

№ 138 - Денис Маслов, адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "ЛОУАТЕК", директор ООО "Авины Трейд", экс-судья Днепровского районного суда города Каменского Днепропетровской области.

№ 139 - Антон Швачко, беспартийный и безработный. По образованию - инженер-технолог ресторанного бизнеса и маркетолог.

8:17 Традиционно, в дни знаковых событий в Верховной Раде первыми под ее стены приходят журналисты. По информации корреспондента Українських Новин первые репортеры начали собираться возле входа в отечественный Парламент сразу после 6 утра. К 8 часам возле подъезда Рады было не менее 150 представителей СМИ.

Ранее группа по подготовке 1-й сессии утвердила повестку дня первого заседания 29 августа.

Соответствующее решение было принято на заседании группы, передают Українські новини.

Председатель группы Дмитрий Разумков заявил, что повестка состоит из 27 вопросов.

По словам будущего депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, из законопроектов в повестке дня указан только проект закона №7203 о снятии неприкосновенности, а также будет рассмотрено увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

Согласно регламенту, Рада на первом заседании в первую очередь рассматривает вопросы формирования временного президиума, депутатских фракций (групп), избрания Счетной комиссии, председателя Рады и его заместителей, заслушивает доклад спикера прошлого созыва, внеочередное послание Президента о внутреннем и внешнем положении Украины и доклад подготовительной группы.

Согласно утвержденной повестке дня, помимо законопроекта о снятии неприкосновенности, будет рассмотрено назначение нового премьер-министра, министров обороны, иностранных дел, избрание остального состава Кабинета Министров и утверждение сложения полномочий старым составом Кабмина.

Далее в повестке дня указаны вопросы увольнения и назначения новых председателя Службы безопасности Украины и генерального прокурора.

Как сообщали Українські Новини, ЦИК завершил регистрацию депутатов Рады.

Ранее стало известно, что первое заседание новоизбранного парламента пройдет 29 августа и может затянуться до утра.