Маски, антисептики і захисні щитки. За якими правилами запрацюють школи з 1 вересня

З 1 вересня школярі повернуться на заняття в школу в умовах пандемії коронавіурсу. Досі не було чіткої інформації, як будуть працювати загальноосвітні навчальні заклади в умовах карантину. Обговорювалися варіанти продовження дистанційного навчання вдома. Українськi Новини розповідають, як будуть вчитися діти з 1 вересня.

Вже точно відомо, що навчальний рік в Україні почнеться вчасно 1 вересня, але організовувати навчання в школі будуть відповідно до карантинними нормами в кожному регіоні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Навчальний рік по всій території України почнеться вчасно, з 1 вересня, відповідно до особливостей епідемічної ситуації в конкретному регіоні або окремої адміністративно-територіальної одиниці", - цитує пресслужба Кабінету Міністрів його слова.

Але ось чи буде це традиційне навчання в класах чи діти все ж залишаться вдома за нетбуками - буде залежати від карантинної зони.

Поділ на зони

З 1 серпня набрали чинності нові правила адаптивного карантину, згідно з якими регіони України будуть ділитися в залежності від епідемічної ситуації на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. За "червоним зонам" прийматимуть окремі рішення.

Після чергового брифінгу Маским Степанов додав, що за результатами консультацій з міжнародними експертами в раніше прийняті рекомендації щодо заходів безпеки в навчальних закладах в зв'язку з коронавірусом внесено низку змін .

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вже заявив, що в "червоній" зоні буде введено онлайн-навчання.

"Ми розуміємо, що якщо будуть деякі школи в "червоній" зоні, то буде введено онлайн-навчання", - зазначив Ляшко.

Онлайн-навчання буде введено тільки на період перебування регіону в "червоній" зоні.

Маски

Як розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, учні з 1 по 4 класи зможуть переміщатися в школах без масок .

"Для учнів перших і четвертих класів переміщення по приміщенню установи освіти буде вирішуватися без використання маски або респіратора", - сказав він.

Учням старших класів пощастило менше - їм наявність маски на перерві ніхто не скасовував.

В "помаранчевій" зоні вчителі повинні будуть викладати в захисному щитку.

"В "помаранчевій" зоні ми дамо рекомендації вчителям все-таки надягати захисний щиток, який є прозорим, який дозволяє передавати емоції", - сказав він.

У регіонах, віднесених до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки вчителям рекомендується викладати в захисному щитку, в "жовтій" і "зеленою" - дотримуйтесь безпечної відстані. Допуск вчителів на роботу може бути тільки після проведення термометрії. У разі підтвердження коронавірусу в учня весь клас має піти на самоізоляцію.

Антисептики

Дозатори і антисептики мають бути в навчальному закладі тільки на вході, в подальшому учням і викладачам рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.

Відразу ж в низці шкіл заявили, що це батьки мають забезпечити школи антисептиками і вологими серветками. Крім того, батьки самі мають забезпечувати своїм дітям по 3 одноразові маски, які вони будуть використовувати на перерві. Також в батьківських групах повідомляється, що особливо підприємливі школи стали збирати гроші на безконтактні термометри, бактерицидні лампи, пластикові перегородки та обладнання медичних кабінетів/ізоляторів.

Навчання на відкритому повітрі і поменше зустрічей в коридорах

Навчальним закладам також рекомендується адаптувати освітній процес, зокрема за можливості проводити заняття на відкритому повітрі, передбачити можливість визначати для різних класів і груп різний час початку і закінчення занять, перерв, а також обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів) в закритих приміщеннях.

У закладі також необхідно буде попереджати утворення скупчень учнів/студентів та мінімізувати їх пересування між кабінетами і аудиторіями.

Також має здійснюватися провітрювання приміщень не менше ніж 10 хвилин після кожного заняття; очищення та дезінфекція поверхонь (дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил) після проведення занять в кінці робочого дня.

У рекомендаціях нагадують, що в школі під час адаптивного карантину повинні бути:

місця для обробки рук антисептиками на вході в усі приміщення;

місце збору використаних масок і рукавичок в окремі контейнери;

плакати, банери про респіраторну гігієну і етикет кашлю;

обладнані медпункти, в яких були б безконтактні термометри, засоби індивідуального захисту, дезінфектори та інше;

розмітка на підлозі для притримування дистанції і організованого руху по коридорах.

Також школам радять закріпити за класами окремі навчальні кабінети, а вчителям - мінімізувати фізичний контакт з учнями. Керівництво шкіл може ввести гнучку структуру навчального року з можливістю перенесення термінів канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Робота груп продовженого дня повинна бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій головного державного санітарного лікаря.

Учнів з хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, цукровим діабетом рекомендують перевести на екстернат або дистанційне навчання.

Як працюватимуть шкільні їдальні

У період карантину забороняється харчування в школах за типом "шведського столу" та з самообслуговуванням в навчальних закладах. У школи має бути свій графік харчування, відстань між столами має становити щонайменше 1,5 м, а за столом має бути не більше ніж 4 осіб. Працівники харчоблоку працюватимуть в захисних масках і одноразових рукавичках, а працівники, які видають страви або здійснюють розрахунок, додатково будуть мати захисні окуляри або щиток.

Медогляд першокласників

Незадовго до 1 вересня, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко оголосив, що першокласники повинні пройти медичний огляд перед початком навчального року. Ляшко зазначив, що іншим дітям потрібно проходити медогляд раз на рік. Пізніше він уточнив, що йдеться не про "великий" огляд фахівців. Досить буде лише консультації сімейного лікаря.

Що робити, якщо у дитини симптоми коронавірусу

Школярам, на відміну від вчителів, температуру перед уроками міряти не будуть. Зате в учнів потрібно буде питати, як вони собі почувають. Якщо в учня або учениці все нормально, то можна продовжувати урок. Але що робити, якщо в учня з'явилися симптоми COVID-19? Щодо цього у Департаменті освіти і науки Києва розробили рекомендації для вчителів і шкільної адміністрації .

Алгоритм дій, якщо у дитини виявили симптоми коронавірусц:

учитель чи вихователь дистанційно, за допомогою телефонного зв'язку інформує чергового адміністратора та медичного працівника;

медичний працівник забирає дитину в ізолятор і повідомляє заступнику з господарської частини про приміщення, де необхідно здійснити дезінфекцію;

дітей групи або класу ізолюються. Дітям забороняють пересуватися по дитячому садку і школі. У разі необхідності медичний працівник викликає швидку медичну допомогу,

технічний працівник проводить дезінфекцію приміщень;

черговий адміністратор інформує батьків і районне управління освіти про виявлення дитини з ознаками хвороби, обмежує вхід в приміщення, де перебувала дитина;

учитель чи вихователь проводить інструктаж з дітьми, які були в контакті з дитиною з ознаками хвороби. Діти з групи або класу, де виявлено дитину з ознаками хвороби, переходять на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень;

якщо тест не підтверджує COVID-19 — діти групи або класу повертаються до навчання;

якщо ж тест підтверджує хворобу, діти переходять на дистанційне навчання на 2 тижні.

Як повідомляли Українські Новини, у вищих навчальних закладах вступна кампанія розпочалася 1 серпня. Як заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, для першокурсників навчальний рік планується почати з 17 вересня.

Що стосується інших курсів, прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що виші зможуть самі визначати, коли і в якій формі починати освітній процес з в новому навчальному році.

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