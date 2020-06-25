Вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня

В той час, як в Міністерстві освіти очікують, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня, а для студентів першого курсу з 17 вересня, вступна кампанія до вищих навчальних закладів розпочнеться 1 серпня.

Про це повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передають Українські Новини.

"Вступна кампанія до вищих навчальних закладів розпочнеться з 1 серпня", - сказала вона.

Мандзій зазначила, що електронні заявки на вступ до ВНЗ можна буде подавати до 22 серпня.

У разі відсутності свідоцтва про повну середню загальну освіту до 22 серпня, можна подати заяву в електронному кабінеті вступника без свідоцтва, але із записом про його замовлення.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл в 2020 році.

Раніше міністерство продовжило додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 з 25 травня по 9 червня для окремих категорій осіб.

Крім того, держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести Зовнішнє незалежне тестування.