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23 червня 2020, вівторок, 15:36 10
Суспільство 2020-06-23T16:45:25+03:00
Українські Новини
У Міносвіти планують розпочати навчальний рік для першокурсників з 17 вересня

У Міносвіти планують розпочати навчальний рік для першокурсників з 17 вересня

Валерия Драгомирова
ЗНО, 1 вересня, Навчальний рік, випускники-2020
Школа на карантині. Фото: рixabay
Школа на карантині. Фото: рixabay

Через непередбачувану епідеміологічну ситуацію в країні Кабінет Міністрів ще не прийняв рішення щодо навчання в школах з 1 вересня.

Про це розповіла тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій в інтерв'ю "РБК Україна" .

"Всередині Кабміну немає такого рішення. Поки що адаптивний карантин продовжено до 31 липня. Як буде розвиватися епідемічна ситуація, складно судити. Безперечно, я за те, щоб діти повернулися до школи. Але щоб умови навчання в школі були безпечними. Тому зараз ми готуємося до проведення ЗНО та вступної кампанії. Наше основне завдання – це збереження здоров'я учасників освітнього процесу", - сказала вона.

Крім того, Міносвіти спільно з МОЗ готують додаткові протоколи, які будуть визначати заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня.

"Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу з 17 вересня. Ми передбачили коригувальне навчання в наступному році, щоб кожен учитель зрозумів, як засвоїли матеріал його учні", - підсумувала Мандзій.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл в 2020 році.

Крім того, держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести ЗНО.

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