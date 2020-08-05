Міносвіти опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня

Як працюватимуть школи під час карантину. Фото: Pixabay

Як працюватимуть школи під час карантину. Фото: Pixabay

Тоді як навчальний рік в школах завершився дистанційно , з 1 вересня лише учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендується вчитися дистанційно або на екстернаті, а в навчальних закладах потрібно забезпечити дотримання соціальної дистанції і правил гігієни. Рекомендації для роботи шкіл в умовах карантину опублікувало Міністерство освіти і науки.

Так, повідомляється, що для старту навчального року рекомендується забезпечити школи дезінфікуючими та миючими засобами, засобами індивідуального захисту, обладнати місця для обробки рук і збору використаних масок і рукавичок, створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень.

Крім того, для створення умов соціального дистанціювання рекомендується:

відкрити кілька входів

збільшити відстань між партами

використовувати розмітку на підлозі для організованого руху у коридорах

використовувати великі приміщення — актові зали і коридори, адаптовані для потреб навчання

проводити заняття на відкритому повітрі

встановити гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів

Також школам радять закріпити за класами окремі навчальні кабінети, а вчителям — мінімізувати фізичний контакт з учнями. Керівництво шкіл може ввести гнучку структуру навчального року з можливістю перенесення термінів канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Робота груп продовженого дня повинна бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій головного державного санітарного лікаря.

Учнів з хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, цукровим діабетом рекомендують перевести на екстернат або дистанційне навчання.

У Міносвіти також додали, що рішення про особливості роботи школи в умовах "зеленого", "жовтого" і "помаранчевого" карантину приймає педрада з урахуванням рекомендацій головного санітарного лікаря.

Як повідомляли Українськi Новини, Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поки що технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року 2020/2021 навчання проходило дистанційно.

Раніше Міносвіти розповіло, як можуть вчитися школярі з 1 вересня.