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05 серпня 2020, середа, 21:49 11
Кабмін 2020-08-05T22:30:02+03:00
Українські Новини
Міносвіти опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня

Міносвіти опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня

Елена Новикова
Школа, Карантин, Міносвіти, Коронавірус, відкриття шкіл
Як працюватимуть школи під час карантину. Фото: Pixabay
Як працюватимуть школи під час карантину. Фото: Pixabay

Тоді як навчальний рік в школах завершився дистанційно, з 1 вересня лише учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендується вчитися дистанційно або на екстернаті, а в навчальних закладах потрібно забезпечити дотримання соціальної дистанції і правил гігієни. Рекомендації для роботи шкіл в умовах карантину опублікувало Міністерство освіти і науки.

Так, повідомляється, що для старту навчального року рекомендується забезпечити школи дезінфікуючими та миючими засобами, засобами індивідуального захисту, обладнати місця для обробки рук і збору використаних масок і рукавичок, створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень.

Крім того, для створення умов соціального дистанціювання рекомендується:

  • відкрити кілька входів
  • збільшити відстань між партами
  • використовувати розмітку на підлозі для організованого руху у коридорах
  • використовувати великі приміщення — актові зали і коридори, адаптовані для потреб навчання
  • проводити заняття на відкритому повітрі
  • встановити гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів

Також школам радять закріпити за класами окремі навчальні кабінети, а вчителям — мінімізувати фізичний контакт з учнями. Керівництво шкіл може ввести гнучку структуру навчального року з можливістю перенесення термінів канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Робота груп продовженого дня повинна бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій головного державного санітарного лікаря.

Учнів з хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, цукровим діабетом рекомендують перевести на екстернат або дистанційне навчання.

У Міносвіти також додали, що рішення про особливості роботи школи в умовах "зеленого", "жовтого" і "помаранчевого" карантину приймає педрада з урахуванням рекомендацій головного санітарного лікаря.

Як повідомляли Українськi Новини,  Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поки що технічно не готова до того, щоб з початку нового навчального року 2020/2021 навчання проходило дистанційно.

Раніше Міносвіти розповіло,  як можуть вчитися школярі з 1 вересня

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