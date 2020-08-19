Першокласники повинні пройти медогляд перед початком навчального року, — Ляшко

Медичний огляд перед початком навчального року, який розпочнеться вчасно, першокласники повинні пройти.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.



"Медичні огляди перед навчальним роком проводяться для дітей 1-го класу", — сказав він.



Ляшко зазначив, що іншим дітям потрібно проходити медогляд раз на рік.



Як повідомляли Українськi Новини, Ляшко повідомив, що в школах "помаранчевої" зони вчителі викладатимуть в захисному щитку. Учителям в "зеленій" зоні буде необов'язково носити маску під час уроку.



Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в школах з 1 вересня вчителям і школярам будуть вимірювати температуру перед допуском до занять.



Також Міносвіти продовжило терміни вступної кампанії в заклади профтехосвіти.



Тим часом як і за яких умов почнуть навчання в Україні.

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