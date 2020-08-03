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03 серпня 2020, понеділок, 05:45 12
Суспільство 2020-08-03T08:15:10+03:00
Українські Новини
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення

Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення

Анна Рудык
Навчання, ВНЗ, Навчальний рік, університети
ВНЗ. Фото: osvita.ua
ВНЗ. Фото: osvita.ua

Кабінет Міністрів дав роз'яснення щодо початку нового навчального року у вищих навчальних закладах після того, як Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації для роботи навчальних закладів в карантин.

Про те, як навчатимуться студенти повідомили у пресслужбі уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, передають Українські Новини.

Так, Шмигаль повідомив, що виші зможуть самі визначати, коли і в якій формі починати освітній процес у новому навчальному році.

Глава уряду зазначив, що, згідно із законом про вищу освіту, університети мають такий рівень автономії і самоврядування, який дозволяє їм самостійно визначати форми навчання та форми організації навчального процесу.

Вчена рада ВНЗ приймає рішення з питань організації освітнього процесу та визначає терміни навчання на відповідних рівнях.

Шмигаль також наголосив, що в Україні фактично 1,2 млн студентів, і важливо, щоб навчальний процес для них проходив в безпечних умовах.

Тому рішення про те, чи будуть студенти вчитися дистанційно або ходити в університет, треба приймати з урахуванням епідеміологічної ситуації в кожному конкретному регіоні.

Міністерство освіти і науки, своєю чергою, рекомендує ВНЗ планувати початок навчального року з урахуванням карантинних обмежень, встановлених Кабінетом Міністрів.

У разі сприятливої ситуації Міносвіти рекомендує почати навчальний рік 2020-2021 за таким розкладом: для студентів 1 курсу, які в цьому році вступають на навчання у заклади вищої освіти, в період з 1 по 15 вересня 2020 року; для студентів старших курсів, починаючи з другого, з 1 вересня 2020 року; для студентів першого року навчання магістратури - у період з 11 по 15 вересня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський заявляв, що до дистанційного навчання з вересня Україна не готова.

Водночас Київ рекомендує школам навчати дітей дистанційно з вересня.

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